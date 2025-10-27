"Tierquälerei": Erneuter Hass gegen Kim und Nikola Glumac

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) legten sich in Dubai drei Dalmatinerwelpen zu – und ernten dafür prompt heftige Kritik. Jüngst mischt sich auch die YouTuberin Alicia Joe in die Debatte ein: Sie veröffentlichte ein Video auf Instagram und fand deutliche Worte. "Für mich grenzt das Ganze schon fast an Tierquälerei", wettert Alicia in dem Clip. Sie hinterfragt, wie die beiden den Bedürfnissen der aktiven Hunde in der Wüstenmetropole gerecht werden wollen. "Wie darf ich mir das vorstellen? Spaziert ihr dann wirklich mit diesen Tieren drei Stunden bei 40 Grad durch die Wüste?", ergänzt die Influencerin.

In ihrem Clip argumentiert Alicia, dass Dalmatiner üblicherweise drei bis vier Stunden Auslauf am Tag brauchen – eine Hausnummer, die aus ihrer Sicht in Dubai kaum realistisch sei. "Dalmatiner sind Laufhunde", erklärt sie. Alicia bezeichnet die Anschaffung von drei Welpen durch das Paar ferner als "rage baiting", also als kalkuliertes Anstacheln von Empörung im Netz. Mit ihrer Meinung ist Alicia nicht allein – auch Realitystars wie Lisha Savage (39) schossen heftig gegen Kim und Nikola.

Für die Promis unter Palmen-Stars ist es nicht das erste Mal, dass ein öffentlicher Shitstorm wirbelt. Schon zu Beginn ihrer Beziehung wurde ihnen von Reality-TV-Kollegen sowie zahlreichen Onlinenutzern vorgeworfen, ihre Liebe sei reine PR. Auch Kims Schwangerschaft und der Verlust ihres Babys wurden im Netz zerrissen sowie die Hochzeit der beiden in Las Vegas. Dennoch lassen sich Kim und Nikola nach wie vor nicht beirren und geben sich öffentlich als starkes Duo.

Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Alicia Joe, YouTuberin

Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac