Karim Adeyemi vor BVB-Abschied? Ehefrau Loredana äußert sich

Loredana (30), Ehefrau von Profifußballer Karim Adeyemi (23), sorgte jetzt mit einem einzigen Kommentar für Aufsehen bei den Fans von Borussia Dortmund: Während im Netz heftig darüber spekuliert wurde, ob der Offensivspieler den BVB im Sommer verlassen könnte, meldete sich nun die Rapperin selbst zu Wort – und das ausgerechnet auf TikTok. Unter einem Video, in dem ein Nutzer einen Bericht der Bild-Zeitung über die angeblichen Umzugswünsche der Musikerin thematisierte, schrieb die 30-Jährige unmissverständlich: "Ich bin glücklich in Dortmund."

Auslöser der jüngsten Spekulationen war die Information in dem Bild-Bericht, Loredana würde sich ein Leben in einer europäischen Metropole mit mehr Glamour und Business-Möglichkeiten wünschen und so einen Vereinswechsel ihres Mannes vorantreiben. Genau dieser Darstellung widerspricht die Musikerin nun deutlich. Laut Ruhr24 war der Kommentar auf TikTok die erste direkte Reaktion der Künstlerin auf die Gerüchte um ihre angeblichen Pläne. Auch wenn ihr Satz keine definitive Antwort auf die sportliche Zukunft des Mittelfeldspielers liefert, macht er eines klar: Loredana wird nicht der entscheidende Faktor bei einem möglichen Vereinswechsel sein.

Wie es sportlich für den Nationalspieler weitergeht, bleibt zunächst ungewiss. Laut Raptastisch liegt der Ball jedoch beim BVB, sollte Karim tatsächlich einen Transferwunsch geäußert haben. Der Fußballer verfüge dem Portal nach über eine Ausstiegsklausel von 80 Millionen Euro, sein Vertrag läuft bis 2027. Für die Vereinsführung bedeutet das: Entweder eine Verlängerung heraushandeln oder einen Verkauf noch in diesem Sommer anstreben, um einen möglichen Wechselerlös mitzunehmen.

