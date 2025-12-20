Trotz Trennung: Patrice ist Daniel Aminatis "Traumfrau"

Trennungsschock bei Daniel Aminati (52) und seiner Frau Patrice: Nach sieben Jahren Liebe ist die Ehe am Ende – und die Sichtweisen könnten kaum unterschiedlicher sein. Patrice beendete die Beziehung bereits am 23. September und machte den Schritt nach eigenen Worten aus innerer Notwendigkeit. Daniel hält derweil an einem Liebes-Comeback fest und zeigt sich kämpferisch. Gegenüber Bild sagt der Moderator: "Ich liebe diese Frau. Und ich würde alles dafür tun, um sie wieder in meinem Leben zu haben." Er trägt seinen Ehering weiter und will nicht akzeptieren, dass alles vorbei sein soll: "Natürlich kämpfe ich um meine Ehe. Patrice ist meine Traumfrau."

Hinter den Kulissen der Trennung tun sich nun weitere Konfliktlinien auf. So gibt es unterschiedliche Darstellungen zum Unterhalt für das gemeinsame Kind: Patrice spricht bei Bild von 500 Euro im Monat, die durch Kontoauszüge belegt seien, Daniel hingegen erklärt, er zahle den Höchstsatz von rund 836 Euro. Zudem steht der Moderator in der Kritik, weil er öffentlich über die schwere Krebserkrankung seiner Noch-Ehefrau spricht, obwohl er seit der Trennung keinen aktuellen Einblick mehr in ihren Gesundheitszustand hat. Er verteidigt sich mit den Worten: "Ich habe meine Frau während der ganzen Krebserkrankung begleitet. Das ist auch ein Teil meines Lebens." Patrice kämpft seit mehreren Jahren gegen schwarzen Hautkrebs und befindet sich weiterhin in palliativer Behandlung. Ihre Ärzte rieten ihr zuletzt ausdrücklich von einer Reise in die Karibik ab, wo Daniel arbeitete – die räumliche Distanz soll die Entfremdung zusätzlich verstärkt haben.

Während er in der Dominikanischen Republik seinen Aufenthalt nach den Exatlon-Dreharbeiten noch um einige Tage verlängerte, richtet Daniel in Gedanken sein Leben neu aus. Zu Hause bereitet der Moderator ein Kinderzimmer vor, damit sich seine Tochter bei ihm wohlfühlt, wenn er, wie geplant, am zweiten Weihnachtsfeiertag zurückkehrt. Weihnachten ist für ihn nach eigenen Worten ohnehin kein leichtes Fest, auch wegen belastender Erinnerungen aus seiner Vergangenheit. Umso mehr klammert er sich an das, was ihm geblieben ist: seine Rolle als Vater und seine Gefühle für Patrice.

IMAGO / Gartner Daniel und Patrice Aminati, 2023

Instagram / danielaminati Daniel Aminati und Patrice, 2025

Instagram / danielaminati Charly, Patrice und Daniel Aminati, September 2025