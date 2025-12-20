Anthony Hopkins kritisiert: Junge Stars nuscheln zu sehr

Sir Anthony Hopkins (87) hat bei einem Auftritt auf dem Red Sea International Film Festival in Dschidda mit deutlicher Kritik an jungen Schauspielern für Aufsehen gesorgt. Der Oscar-Preisträger kritisierte, dass viele von ihnen ihre Dialoge "nuscheln" und dabei offenbar versuchen, Hollywood-Legenden wie Marlon Brando nachzuahmen. "Euer Job ist es, die Geschichte zu erzählen. Wenn ihr das nicht klar artikulieren könnt, werdet ihr keine Karriere haben", mahnte der 87-Jährige der Boulevardzeitung Daily Mail zufolge. Mit seiner Frau Stella an seiner Seite sprach er vor Publikum darüber, dass Brando ein herausragender Techniker war, der nicht so einfach imitiert werden könne.

In der Gesprächsrunde teilte Anthony zudem Details aus seiner Karriere, darunter die ikonische Rolle des Hannibal Lecter in "Das Schweigen der Lämmer". Er erinnerte sich, wie er die erste Szene mit Co-Star Jodie Foster (63) gestaltete: "Ich erinnere mich, als wir die Szene einrichteten und der Regisseur mich fragte, an jenem Morgen in der Zelle, als Clarice Starling den Korridor entlangkommt: Wie willst du gesehen werden? Schlafend oder beim Essen? Ich sagte: Nein, ich will mitten in der Zelle stehen." Diese Präzision habe für ihn die Psychologie des Charakters definiert – ein mörderischer Intellektueller ohne echte Menschlichkeit, der dennoch eine komplexe Faszination für eine Frau entwickelt. Seine Einstellung zur Schauspielerei bleibt dabei pragmatisch. "Man muss keine Rolle 'werden', um sie zu spielen. Ich weiß, dass die nötigen Elemente in mir sind, tief verborgen", so der Oscar-Preisträger.

Lobende Worte fand Anthony auch über seine Ehefrau Stella, mit der er seit 23 Jahren verheiratet ist. Sie habe ihn ermutigt, selbst kreativ zu werden – als Autor, Maler und Komponist. Er erinnerte sich, wie sie ihn bestärkte, den Film "Slipstream" zu schreiben und zu produzieren. "Sie forderte mich heraus, mich selbst herauszufordern", schwärmte der Schauspieler. In einem Gedanken über die versteckten Talente in jedem Menschen fügte er hinzu: "Ich glaube, tief in uns allen schlummern unzählige Gaben. Man muss nur den Mut finden, sie zu entdecken."

Getty Images Anthony Hopkins, 2022

United Archives GmbH/ Action Press Anthony Hopkins in "Das Schweigen der Lämmer" 1991

Getty Images Anthony Hopkins spricht bei den 94. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood