Gerüchte um Streit: Tia Mowry packt über ihre Schwester aus

Tia Mowry-Hardrict (47) sprach endlich offen über das Verhältnis zu ihrer Zwillingsschwester Tamera Mowry-Housley (47) – und räumte mit den seit Jahren kursierenden Streitgerüchten auf. In einem neuen Interview mit Entertainment Tonight, das aktuell auf Instagram für Gesprächsstoff sorgt, erzählte Tia, wie es den früheren "Sister, Sister"-Stars heute miteinander geht. Die beiden hätten sich zwar verändert und seien nicht mehr so eng wie früher, aber von einem dramatischen Bruch wolle Tia nichts wissen – vielmehr handle es sich um ein natürliches Auseinanderleben, das mit dem Alltag komme.

"Ja, da ist Distanz", sagte Tia in Entertainment Tonight, "aber wenn dir etwas wichtig ist… dann nimmst du dir Zeit dafür". Die Schwestern hätten sich deshalb vor Kurzem auf einen festen Rhythmus geeinigt, um ihre Verbindung zu pflegen. "Wir haben einen Pakt geschlossen, dass wir uns einmal pro Woche melden, und das ist sonntags", klärte Tia in dem Gespräch auf. Im Netz feierten die Fans Tias Offenheit. Einige zeigten sich jedoch auch skeptisch, da sie Spannungen zwischen den Schwestern gesehen haben wollen.

Privat haben beide in den vergangenen Jahren eigene Wege eingeschlagen. Tia ist nach der Trennung von Cory Hardrict als Mutter von Cree und Cairo besonders offen mit ihren Gefühlen umgegangen und spricht regelmäßig darüber, wie wichtig ihr ein authentischer Umgang in der Familie ist. Tamera ist seit 2011 mit Adam Housley verheiratet, die beiden haben die Kinder Aden und Ariah. Die Zwillinge teilen bis heute eine Fanbasis aus ihrer "Sister, Sister"-Zeit, bleiben aber abseits des Rampenlichts eigenständige Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Alltagsrhythmen. Gerade deshalb wirkt ihr sonntäglicher Pakt wie ein bewusstes Ritual, das Raum für Verbindlichkeit schafft, ohne den jeweils eigenen Kurs zu stören.

Getty Images Tamera Mowry-Housley und Tia Mowry-Hardrict bei den Teen Choice Awards 2013

Instagram / tiamowry Tia Mowry macht ein Selfie

Getty Images Tamera Mowry-Housley bei den BET Awards 2014 in Los Angeles