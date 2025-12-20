Ziehen Bill und Tom Kaulitz bald in die Schweiz?

Mit einer privaten Enthüllung sorgt Bill Kaulitz (36) im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" nun erneut für Gesprächsstoff. In der aktuellen Folge genießt er gemeinsam mit seinem Bruder Tom Kaulitz (36) einen Drink, der aus dem Rezeptbuch der Zürcher Sacchi Bar stammt. Dabei fällt Bill plötzlich ein: "Oh, in der Schweiz habe ich ein Date demnächst!" Wo genau und mit wem, behält er allerdings für sich. Sofort springt Tom auf das Thema an und schwärmt von einem möglichen Leben in Zürich. "Ich mag die Schweiz so gerne", sagt er. "Das ist ein Land, in dem ich mir vorstellen kann, zu leben – in Zürich!"

Bill hakt daraufhin nach und spielt mit dem Gedanken an einen Schweizer Schwager: "Wenn ich einen Schweizer Mann hätte, das würde dir gefallen, oder?" Tom gibt prompt sein Okay und antwortet ebenso scherzhaft wie deutlich: "Mit einem Schweizer Bankkonto." Bereits in der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" hatte Bill seine Begeisterung für die Schweiz erkennen lassen. "Ich fühle mich sehr wohl in Zürich", schwärmte er laut 20 Minuten während der Vorbereitungen für einen Festivalauftritt. Der Tokio-Hotel-Sänger verriet dabei sogar: "Ich bin mein Haus schon wieder am Einrichten in Gedanken."

Immer wieder sorgt Bill im Podcast mit seinen Dating-Ideen und Zukunftsplänen für erstaunte Reaktionen bei seinem Bruder und den Fans. Zuletzt hatte der Sänger zu Toms Entsetzen sogar darüber nachgedacht, seinen Traummann über eine App für Gefängnisinsassen zu suchen. Nun scheint sich Bill jedoch ganz auf sein geheimnisvolles Date in der Schweiz zu konzentrieren. Ob das romantische Treffen erfolgreich verläuft und die Zwillinge eines Tages tatsächlich in die Schweiz ziehen könnten, bleibt abzuwarten.

Imago Tom Kaulitz und Bill Kaulitz bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios, München, 13.11.2025

Getty Images Tom und Bill Kaulitz, Musiker

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Musiker