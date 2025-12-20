Schuld am Tod ihrer Katze? Ann-Kathrin Bendixen wehrt sich

Ann-Kathrin Bendixen trauert um ihre Katze Bubu – und muss sich gleichzeitig gegen heftige Vorwürfe wehren. Die Social-Media-Bekanntheit, vielen als Affe auf Bike ein Begriff, teilte den Verlust vor Kurzem mit ihrer Community. Seither zeigt sie auf Instagram wieder Momente, in denen sie lacht, etwa Ausschnitte eines Roadtrips mit zwei Freundinnen. Genau dafür kassiert sie nun harte Kritik. Einige Nutzer unterstellen der Abenteuerin sogar Mitschuld am Tod des Tieres. Ann-Kathrin reagiert öffentlich und macht unmissverständlich klar, wie sie mit ihrer Trauer umgeht.

In ihren aktuellen Storys erklärt die ehemalige 7 vs. Wild-Teilnehmerin, dass es keinen einheitlichen Weg durch den Schmerz gibt. "Jeder Mensch geht mit Trauer anders um. Der eine weint, der andere schweigt, der andere überlacht es vielleicht sogar. Dabei ist nichts falsch oder richtig", schreibt sie. Sie wolle nicht ständig zeigen müssen, wie "fertig" sie sei, nur damit ihre Trauer als echt gelte: "Das bin ich nie und werde ich auch nie sein", so Ann-Kathrin weiter. Aktivität helfe ihr, das Erlebte zu verarbeiten: "Aktivität und Bewegung im Leben war für mich immer der Weg der Verarbeitung", betont sie. Gleichzeitig zeigt sie Beispiele der Hassnachrichten, die sie erreichen. Darunter der Vorwurf: "War klar, dass Bubu nicht alt wird bei dir, armes Kätzchen." In einer weiteren Story stellt sie klar: "Für alle, die das verpasst haben. Bubu ist aufgrund von einer unnötigen OP gestorben. Nicht wegen uns. Dass ich sowas überhaupt rechtfertigen muss, ist wirklich traurig."

Ann-Kathrin teilt seit Jahren Einblicke in ihr Leben auf Reisen, oft aus dem Van, oft auf dem Motorrad, häufig in Begleitung enger Freunde. Ihre Community kennt sie als jemanden, der viel unterwegs ist, spontan bleibt und die guten Momente festhält, auch wenn es privat stürmisch wird. Mit ihrem Freund und einem engen Freundeskreis im Rücken sucht die Influencerin bei Rückschlägen offenbar Nähe, Bewegung und Ablenkung. Wer ihr folgt, weiß: Sie teilt genauso laute Lacher von Roadtrips wie leise Worte aus schwierigen Phasen.

Instagram / affe_auf_bike Ann-Kathrin Bendixen und Bubu beim Camping

Instagram / affe_auf_bike Ann-Kathrin Bendixen und ihre Katze Bubu auf Abenteuern im Schnee

Instagram / affe_auf_bike Ann-Kathrin Bendixen im März 2025

