Neue Therapie wirkt: Tochter von Dennis Diekmeier darf heim

Die Nachricht, auf die sie so lange warten mussten, ist da: Dennis Diekmeier (36) und seine Frau Dana dürfen ihre schwer krebskranke Tochter Delani wieder mit nach Hause nehmen. Die 15-Jährige hatte sich in den vergangenen Tagen in der Uniklinik Würzburg einer neuen Strahlentherapie aus der Nuklearmedizin unterzogen, der sogenannten Imaza-Therapie. Nun kann das älteste der vier Kinder der Familie Diekmeier Weihnachten im Kreis der Liebsten verbringen. Die Eltern hatten Delani erst am Donnerstag mit emotionalen Worten bei Instagram zum 15. Geburtstag gratuliert – nun folgt die nächste, für sie so wichtige Etappe auf diesem schweren Weg.

Dana erklärte in ihrer Instagram-Story erleichtert: "Delani durfte nach Hause und hat die Therapie gut vertragen. Die Metastasen haben das Medikament gut aufgenommen und jetzt hoffen wir, dass es in den nächsten Wochen seine Wirkung zeigt." Die Therapie wird in etwa sechs Wochen in Würzburg wiederholt, bis dahin will die Familie erst einmal durchatmen. "Morgen geht es für uns in den Urlaub und dann werden wir den Rest des Jahres entspannt verbringen", kündigte Dana an. Für Delani, bei der im Januar ein Tumor an der Nebenniere entdeckt und operativ entfernt worden war, hatten Ärzte später Metastasen in beiden Lungenflügeln festgestellt. Zwischenzeitlich war sie sogar als Palliativpatientin eingestuft, bis neue Mediziner die Chance für die innovative Behandlung sahen.

Wie sehr die Krankheit den Alltag der Familie verändert hat, darüber sprachen Dana und Dennis zuletzt offen in der Sky-Reihe "Meine Geschichte". "Im Moment ist Delani unheilbar krank. Und wir hoffen, dass es ihr lange gut geht und es dann irgendwann irgendwas gibt, was man probieren kann, das sie gesund macht", sagte Dana dort. Sie beschrieb, wie sehr sie versuche, jeder gemeinsamen Stunde einen besonderen Wert zu geben: "Du musst einfach das Beste draus machen und hoffen, dass das Wunder passiert und sie gesund wird." Dennis, der ehemalige Bundesliga-Profi, zeigt im Netz vor allem seine weiche Seite als Vater. Zu Delanis Geburtstag schrieb er bei Instagram: "Ich bin so unfassbar stolz auf dich. Und ich bin noch stolzer, dein Papa zu sein."

Imago Dennis Diekmeier mit Tochter Delani und Ehefrau Dana im August 2018

Instagram / diekmeier2 Dennis Diekmeier mit seiner Tochter Delani

