Zooey Deschanel hat einen Gruppenchat mit Ex und Verlobtem

Zooey Deschanel (45) hat in Alex Coopers Podcast "Call Her Daddy" offenbart, wie reibungslos ihr Familienmodell nach der Scheidung funktioniert – und dass sie dafür sogar einen gemeinsamen Gruppenchat mit ihrem Ex-Mann Jacob Pechenik und ihrem Verlobten Jonathan Scott (47) pflegt. In der am Mittwoch veröffentlichten Folge sprach die Schauspielerin darüber, dass die drei sich regelmäßig austauschen, gemeinsam Zeit verbringen und sogar zusammen verreisen. Mit Jacob, mit dem sie von 2015 bis 2019 verheiratet war, erzieht sie die gemeinsamen Kinder Elsie Otter und Charlie Wolf. Jonathan, den sie 2019 kennengelernt hat, ist dabei eng eingebunden – und alle drei ziehen im Sinne der Kinder an einem Strang.

Im Podcast schwärmte sie von diesem Konzept. "Es ist toll, denn der Vater meiner Kinder ist ein großartiger Vater, und ich möchte ihn als Elternteil immer unterstützen. Und meinen Kindern tut es gut, wenn sie wissen, dass wir uns alle umeinander kümmern", schilderte sie. Was Zooey gar nicht nachvollziehen kann, ist der Mythos, man müsse seinen Ex-Partner nach einer Trennung hassen. Sie betonte: "Ich hasse niemanden, mit dem ich früher zusammen war."

Auch beim Thema neue Partner setzen Zooey und Jacob auf klare Absprachen. Die New Girl-Bekanntheit erzählte, dass sie und ihr Ex-Mann sich darauf geeinigt haben, neue Partner zuerst einander vorzustellen, bevor diese in das Leben von Elsie und Charlie treten. Die Kinder würden sich schnell an Menschen binden, die regelmäßig um sie herum sind, erklärte sie – darum wolle sie nicht, dass jemand leichtfertig eine Rolle in ihrem Alltag übernimmt. Jonathan, den Zooey 2019 bei "Carpool Karaoke" von James Corden (47) kennenlernte, ist für die Kinder längst eine feste Bezugsperson und band sie sogar in den romantischen Heiratsantrag in Schottland ein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zooey Deschanel auf der Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills, März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jacob Pechenik und Zooey Deschanel 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Scott und Zooey Deschanel September 2025