Laura Maria Rypa lässt frisch gestochenes Tattoo weglasern

Laura Maria Rypa (30) hat sich jetzt erneut unter die Laserlampe gelegt – und nimmt ihre Community dabei in ihrer Instagram-Story ganz nah mit. Die Influencerin lässt gleich mehrere ihrer Tattoos entfernen, doch für den größten Gesprächsstoff sorgt ein winziges Motiv an ihrem Finger: eine kleine Rose, die sie sich erst vor rund zwei Wochen stechen ließ. Genau dieses frische Tattoo wird nun schon wieder weggelasert. Mit ihren ehrlichen Worten dazu macht Laura deutlich, wie schnell sich ein Gefühl für ein Motiv ändern kann und warum sie diesen Schritt trotzdem bewusst geht.

In ihrer Story erklärt Laura offen, weshalb die Rose wieder verschwinden muss. "Ihr fragt euch bestimmt, warum ich die Rose wegmachen lasse, obwohl ich sie erst vor Kurzem habe stechen lassen. Frisch gestochen sah sie wirklich gut aus, aber nachdem sie abgeheilt ist, hat sie mir absolut nicht mehr gefallen. Irgendwie einfach nicht meins. Dumm gelaufen", schreibt die zweifache Mutter auf Instagram. Besonders pikant: Mit genau dieser Rose hatte sie vor Kurzem den Anfangsbuchstaben von Ex-Partner Pietro Lombardi (33) überstechen lassen. Nun wird also nicht nur das neue Motiv entfernt, sondern auch der Versuch, eine alte Erinnerung zu überdecken.

Die Social-Media-Bekanntheit teilt solche Veränderungen häufig sehr persönlich. In der Vergangenheit betonte Laura, dass neue Motive für sie auch Neustarts markieren. Die Mutter zeigt online gern, wie sie Entscheidungen im Alltag trifft und wieder verwirft, wenn sich etwas für sie nicht stimmig anfühlt. Gerade bei Tattoos spricht sie offen über Bauchgefühl, Symbolik und darüber, wie sich Geschmack im Laufe der Zeit ändern kann.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juli 2025

IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa, Influencerin