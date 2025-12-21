Kate Hudsons Tochter (7) wünscht sich straffende Hautpflege

Kate Hudsons (46) siebenjährige Tochter Rani Rose (7) weiß genau, was sie sich dieses Jahr zu Weihnachten wünscht: Hautpflege-Produkte, die etwas ganz Bestimmtes bewirken sollen. Während ihres Auftritts in der Sendung "Live With Kelly and Mark" plauderte die Schauspielerin über die überraschende Wunschliste ihrer Jüngsten. "Sie will Produkte mit Niacin", erzählte Kate lachend, wobei Rani nur trocken gemeint habe: "Das strafft, Mama!" Obwohl Kate nicht sicher war, woher ihre Tochter diesen Wissensschatz hat, konnte sie nicht anders, als über Ranis Wunsch zu schmunzeln.

In der US-Sendung schwärmte Kate von Ranis starker Persönlichkeit, die alles liebt, was mit Schönheit zu tun hat: "Sie liebt Schönheit. Alles, was schön ist. Mode, vor allem ausgefallene Mode, und Hautpflege", sagte die Schauspielerin. Dabei unterscheidet sich der Geschmack der Mini-Fashionista deutlich von dem ihrer berühmten Mutter. "Sie sieht Fransen und sagt: 'Nein'", erzählte Kate, die selbst am liebsten ständig Fransen trägt.

Kate und Musiker Danny Fujikawa (39) sind seit 2021 verlobt und wurden 2018 Eltern von Rani. Aus früheren Beziehungen hat die Schauspielerin zwei Söhne: Ryder (21), den sie mit Chris Robinson teilt, und Bingham (14), der aus der Beziehung mit Matt Bellamy stammt. Während Ryder inzwischen ein Studium in darstellenden Künsten absolviert und sich auch für Möbeldesign begeistert, überraschte Bingham in der Vergangenheit seine Mutter mit seiner pragmatischen Art – er nahm in Notfällen vor allem sein Erspartes mit. Dass Kreativität und Individualität in Kates Familie großgeschrieben werden, liegt auf der Hand, und Rani steht dieser Familientradition in puncto Persönlichkeit und klaren Vorlieben in nichts nach.

Instagram / katehudson Kate Hudson und ihre Tochter Rani

Instagram / katehudson Kate Hudson und ihre Tochter Rani

Instagram / katehudson Ryder Robinson und Bingham Hawn Bellamy, Söhne von Kate Hudson