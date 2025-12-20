Lucy Hale und Ian Harding drehen romantischen Weihnachtsfilm

Lucy Hale (36) und Ian Harding (39) feiern ein Comeback vor der Kamera – und das pünktlich zur schönsten Zeit des Jahres. Die Pretty Little Liars-Stars drehen gemeinsam die romantische Weihnachtskomödie "The Twelve Dates of Christmas", wie unter anderem Deadline und BuzzFeed berichten. Regisseur ist David Lipper, gedreht wird in Zusammenarbeit von Latigo Films, BuzzFeed Studios, Applewood Studios, CaliWood Pictures und Fortitude International. Lucy spielt Christina Walker, eine erfolgreiche Ladenbesitzerin, die kurz vor Weihnachten einen Plan fasst: zwölf Dates in zwölf Wochen. An ihrer Seite ist Ian, mit dem sie bereits sieben Staffeln lang als Aria und Ezra die Fans in Atem hielten. Es ist ihre erste gemeinsame Produktion seit dem Ende der Mystery-Serie.

Inhaltlich setzt der Film auf Herzklopfen im Feiertagsglanz: Christina hat ihre Karriere stets an erste Stelle gesetzt und beobachtet nun, wie ihre jüngeren Geschwister heiraten, während sie noch Single ist. Um das zu ändern, stürzt sie sich in die Welt des Online-Datings – voller Überraschungen, Missverständnisse und kleiner Wunder. Während der Plot Details zu Ians Rolle noch unter Verschluss gehalten werden, sorgt allein die Reunion bei Fans für Jubelstimmung – schließlich standen Lucy und Ian in allen sieben Staffeln von "Pretty Little Liars" gemeinsam vor der Kamera. Sie als Schülerin Aria Montgomery, er als Englischlehrer und Love-Interest Ezra. Gegenüber Deadline wurde die Reunion der beiden offiziell bestätigt. Die Details zu Drehstart und Starttermin stehen noch aus.

Für Fans ist die Rückkehr des einstigen Serienpaares ein nostalgischer Moment. Lucy, die auch als Sängerin bekannt ist, zeigte sich zuletzt vielseitig in Filmen wie "Which Brings Me to You" und "F*** Marry Kill" und teilt auf Social Media gerne kleine Einblicke aus ihrem Alltag mit Hund Elvis und engen Freundschaften aus der Branche. Ian, der aus "Long Slow Exhale" und der Feiertagsproduktion "Holidazed" bekannt ist, engagiert sich abseits der Sets häufig für Natur- und Tierprojekte und hält sein Privatleben weitgehend aus dem Rampenlicht. Die Verbindung der beiden geht auf lange Drehtage, gemeinsame Pressetouren und zahllose Fan-Events zurück – eine Chemie, die "PLL"-Zuschauer bis heute schwärmen lässt und der neuen Romanze einen besonders vertrauten Ton geben dürfte.

Anzeige Anzeige

D Dipasupil /Getty Images Ian Harding und Lucy Hale

Anzeige Anzeige

Getty Images Lucy Hale, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ian Harding im Januar 2020