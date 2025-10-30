Königin Máxima tauscht Glamour gegen Matsch und Marsch

Königin Máxima der Niederlande (54) hat erneut bewiesen, warum sie bei ihrem Volk so beliebt ist. In Harderwijk schlüpfte die sonst für ihre eleganten Auftritte bekannte Royal am Dienstag in eine ganz andere Rolle – und zwar in Stiefel und Cargohose. Zusammen mit einer Einheit der niederländischen Marechaussee, der Militärpolizei, nahm sie an einem Training im Gelände teil. Dabei zeigte sich die Königin nicht nur energisch und einsatzfreudig, sondern auch erstaunlich bodenständig.

Während ihres Aufenthalts bei der Militärpolizei beobachtete Máxima laut Bild verschiedene Übungen, darunter Rettungsmanöver, Wiederbelebungstrainings und Schießübungen. Die Königin zeigte dabei großes Interesse an den Erklärungen der Soldaten und war sich nicht zu schade, auch abseits von Glamour und royalen Pflichten Präsenz zu zeigen. Die Kombination aus höfischem Stil und tatkräftigem Engagement hat ihr bei den Niederländern längst Kultstatus verschafft. Umfragen bestätigen regelmäßig, dass sie als die beliebteste Royal der Niederlande gilt – und das sogar vor ihrem Ehemann Willem-Alexander (58).

Vor rund drei Wochen setzte sich Máxima außerdem für ein Herzensprojekt ein: In Utrecht stellte die Königin die Plattform "In je Bol" vor, die jungen Menschen bei psychischen Belastungen Unterstützung bieten soll. Das digitale Angebot, das Chats und Telefonberatungen umfasst, liege ihr besonders am Herzen – nicht zuletzt, weil auch ihre drei Töchter zur angesprochenen Altersgruppe gehören. "Jeder sollte Zugang zu Hilfe haben, wenn das Leben zu schwer wird", betonte die Monarchin laut Dana Press. Gleichzeitig appellierte sie an Jugendliche, die schönen Seiten des Lebens nicht aus dem Blick zu verlieren.

Getty Images Königin Máxima, 2025

Getty Images Königin Máxima, 2025

Getty Images Willem-Alexander, Máxima, Amalia, Alexia und Ariane bei der Sommerfotosession im Huis-ten-Bosch-Palast, Den Haag, 30. Juni 2025

