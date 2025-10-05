Königin Máxima und Willem-Alexander zeigen royalen Neuzugang

Königin Máxima (54) und König Willem-Alexander (58) haben nun mit einem niedlichen Schnappschuss aus dem Schlossgarten die Herzen ihrer Fans im Sturm erobert. Pünktlich zum Welthaustiertag präsentierte das niederländische Königshaus den neuesten Zuwachs der royalen Familie: Labradorwelpe Jagger. Ein Bild auf Instagram zeigt den kleinen Vierbeiner gemeinsam mit Mambo, dem treuen Pudel von Máxima und Willem-Alexander. Das herzerwärmende Foto wurde laut Gala vom König persönlich aufgenommen.

Mit der Aufnahme geben Máxima und Willem-Alexander ihren Fans einen weiteren Einblick hinter die Palastmauern und zeigen ungezwungen, wie viel Herz in ihrem royalen Zuhause steckt. Der kleine Jagger dürfte bald für noch mehr Freude und Bewegung im Alltag der Familie sorgen, was sicher auch Mambo zugutekommen wird. Die Fans zeigten sich auf Instagram besonders begeistert. In zahlreichen Kommentaren freuten sich die Follower über den neuen vierbeinigen Mitbewohner der Royals.

Während die königliche Familie im heimischen Garten den zuckersüßen Neuzugang genießt, erfüllen Máxima und Willem-Alexander weiterhin ihre offiziellen Verpflichtungen. Erst kürzlich strahlte das Paar bei einem Staatsbesuch in Kenia, bei dem sie wilde Tiere aus nächster Nähe erleben durften. Mit Jagger erweitert sich die Familie abseits der offiziellen Termine um eine weitere liebenswerte Note, die sowohl den Royals als auch den Menschen um sie herum Freude bereitet. Der junge Labrador dürfte Mambo schnell zu einem treuen Freund und Gefährten beim Erkunden des Schlossgartens werden.

Getty Images Königin Máxima und König Willem-Alexander

Instagram / koninklijkhuis Die Hunde der niederländischen Königsfamilie: "Mambo" und "Jagger"

Getty Images Prinzessin Amalia, Königin Máxima, König Willem-Alexander, Prinzessin Ariane und Prinzessin Alexia

