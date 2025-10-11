Königin Máxima sorgt sich um psychisches Wohl ihrer Töchter

Königin Máxima (54) hat am Mittwoch in Utrecht eine neue Plattform namens "In je Bol" (dt.: In deinem Kopf) vorgestellt, die laut Dana Press besonders junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren bei psychischen Belastungen unterstützen soll. Mit diesem digitalen Angebot, das Chats und Telefonberatungen umfasst, möchte die Königin speziell der Altersgruppe eine sichere Anlaufstelle bieten, der auch ihre drei Töchter Amalia (21), Alexia (20) und Ariane (18) angehören. Máximas Engagement geht dabei tief unter die Haut, denn es ist auch durch eine besonders tragische, persönliche Erfahrung geprägt.

Máximas jüngere Schwester Inés Zorreguieta, die jahrelang mit Depressionen kämpfte, nahm sich 2018 das Leben. Die Königin erklärte später, dass dieser Verlust für sie heute eine Motivation sei, sich intensiv für das mentale Wohlbefinden junger Menschen einzusetzen. Sie mahnt, dass jeder – ganz unabhängig von Status oder Herkunft – Zugang zu professioneller Hilfe haben sollte, wenn das Leben belastend wird. Gleichzeitig ermutigte sie die junge Generation, sich nicht ausschließlich auf sorgenvolle Gedanken zu konzentrieren, sondern den Fokus bewusst auf die schönen Dinge des Lebens zu lenken.

Neben den öffentlichen Verpflichtungen findet Máxima auch immer wieder Zeit für private Momente im Kreis ihrer Familie. Erst vor einigen Tagen zeigte sich das niederländische Königspaar mit ihrem neuesten vierbeinigen Familienmitglied: Labradorwelpe Jagger. Gemeinsam mit Mambo, dem Pudel der Royals, sorgt der kleine Vierbeiner nun für zusätzlichen Trubel im Schlossgarten. Máxima und ihr Mann Willem-Alexander (58), die stets um einen Ausgleich zwischen ihrer Rolle als Royals und privatem Familienleben bemüht sind, strahlten auf den veröffentlichten Bildern mit ihren Haustieren und zeigten dabei erneut eine nahbare, menschliche Seite.

Anzeige Anzeige

Imago Königin Máxima im September 2025 in Den Haag

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Amalia, Königin Máxima, König Willem-Alexander, Prinzessin Ariane und Prinzessin Alexia

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Máxima im März 2025