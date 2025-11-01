Für Josefin Bressel kommt Online-Dating nicht mehr infrage

Josefin Bressel hat mit Online-Dating endgültig abgeschlossen. Die Schauspielerin verrät im Gespräch mit RTL, dass sie diese Art des Kennenlernens bereits zweimal ausprobiert hat – ohne Erfolg. "Das Thema Online-Dating ist zum Beispiel gar nichts für mich", stellt sie klar und liefert auch gleich den Grund: "Ich bin einfach – glaube ich – der Typ, ohne dass das jetzt eingebildet klingen soll, aber ich bin ein sehr tiefgründiger Mensch, würde ich sagen. Diese ganze Oberflächlichkeit ist nichts für mich." Stattdessen setzt sie auf das reale Leben: "Ich bin der festen Überzeugung, dass es doch möglich sein muss, jemanden kennenzulernen – einfach so, wenn es passt."

Eine besondere Anekdote aus ihrem kurzen App-Ausflug hat Josefin ebenfalls parat. Sie meldete sich bei einer Plattform an, auf der Frauen den ersten Schritt machen. Weil die App GIFs zulässt, schickte sie zum Einstieg ein witziges Bild mit einem schlichten "Hi" darunter. Die Antwort des Matches fiel ernüchternd aus: zuerst nur ein Fragezeichen. Kurz darauf eine Sprachnachricht mit einer Standpauke: "Also, ganz ehrlich, wenn du dir nicht mal die Mühe machst, einen geraden Satz zu schreiben, dann kannst du das Match eigentlich direkt wieder löschen." Für Josefin kein guter Start. "Okay, cool. Mein erster Chat, mein erstes Match. Ey, wir gehen rein, let's go!", erinnert sie sich. Nach einer Woche, in der sie zusätzlich den Inkognito-Modus nutzte, zog sie den Stecker. "Nee, Leute, das gebe ich mir nicht. Dann lieber real", sagte sie dem Sender.

Privat setzt Josefin auf Humor, Spontaneität und Begegnungen, die sich natürlich ergeben. Schon in der Vergangenheit erzählte die Schauspielerin, dass sie beim Arbeiten in einem Schuhgeschäft jemanden aus einer App persönlich traf – mitten im Alltag, ohne großes Tamtam. Solche Momente, die ohne Filter, Likes und Chat-Regeln entstehen, scheinen ihr näher zu sein als perfekt kuratierte Profile. Wer Josefin abseits der Kamera erlebt, lernt eine direkte, lebensnahe Frau kennen, die über Missverständnisse lieber lacht, als sie endlos zu analysieren, und die Begegnungen schätzt, bei denen Tonfall, Blick und Timing wichtiger sind als ein perfekt formulierter erster Satz.

Instagram / josefinbressel Josefin Bressel, Schauspielerin

RTL / Rolf Baumgartner Josefin Bressel, Schauspielerin

Instagram / brezelita Josefin Bressel, März 2022