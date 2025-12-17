Amy Schumers Ex Chris Fischer leidet unter der Trennung

Amy Schumer (44) und Chris Fischer haben sich nach sieben Jahren Ehe getrennt. Die Schauspielerin gab die Entscheidung vor wenigen Tagen bekannt und betonte, dass sie weiterhin freundschaftlich verbunden bleiben, um ihren gemeinsamen Sohn Gene zu erziehen. Während Amy die Trennung humoristisch kommentierte, bahnt sich für Chris ein schwieriger Weg an. Laut Insidern empfindet er die Trennung als sehr schmerzhaft. "Chris ist im Moment verloren, aber es tröstet ihn, dass Amy immer in seinem Leben sein wird, wegen Gene. Trotzdem ist er traurig, dass es so weit kommen musste", erklärt eine Quelle gegenüber Daily Mail.

Der Informant vermutet zudem, dass Chris noch einige Zeit an dem Liebes-Aus zu knabbern haben wird, bevor es ihm letztendlich irgendwann besser gehen wird: "Freund und Co-Elternteil zu sein, ist zwar schön, aber verheiratet und verliebt mit ihr zu sein, war noch besser. Natürlich überwinden alle irgendwann Liebeskummer, und Chris wird das auch, aber es wird einige Zeit dauern, denn Amy ist ein so wichtiger Teil seines Lebens."

Vor wenigen Tagen machte die Comedienne die Trennung in einem Instagram-Statement offiziell. "Chris und ich haben die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Ehe nach sieben Jahren zu beenden", schrieb sie und erklärte weiter: "Wir lieben uns nach wie vor sehr und werden uns weiterhin darauf konzentrieren, unseren Sohn gemeinsam großzuziehen. Wir wären dankbar, wenn die Menschen in dieser Zeit unsere Privatsphäre respektieren."

Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer bei der Vanity Fair Oscar Party 2022 in Beverly Hills

Getty Images Chris Fischer und Amy Schumer bei der Good+Foundation-Gala im Carnegie Hall, New York, 18. Oktober 2023