GZSZ-Star Josefin Bressels Traummann muss die Berge lieben

Josefin Bressel hat verraten, wonach ihr Herz sich sehnt. Die GZSZ-Schauspielerin ist derzeit Single und macht klar, was ihr in einer Beziehung wichtig ist. Schauplatz ihrer Sehnsucht: Südtirol, die ruhigen Berge und viel Natur, fern vom Großstadttrubel. "Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich auf jeden Fall in die Nähe der Berge ziehen", sagt Josefin gegenüber RTL. Ihr Wunsch an den Mann an ihrer Seite klingt eindeutig: "Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass mein zukünftiger Mann die Berge auch so liebt wie ich. Ich glaube, dass es schon irgendwie diese Schnittstelle geben muss."

Südtirol sei für die Schauspielerin längst mehr als nur ein Urlaubsziel. "Ich komme sofort runter. Ich fühle mich hier einfach wirklich so verbunden, so heimisch", erklärt Josefin und beschreibt damit den Ort, an dem sie auftankt. Dort findet sie den Rückzugsort, den sie braucht: "Ich wohne auch in Berlin eher in einer ruhigeren Ecke, weil ich das nicht so brauche. Ich brauche eher einen Rückzugsort und das ist Südtirol für mich."

Abseits der Berge ist Josefin durch ihre Rolle in der erfolgreichen Serie GZSZ einem breiten Publikum bekannt geworden. Im Privaten sucht sie das einfache Leben und klare Prioritäten. Ihre Liebe zu den Bergen scheint tief in ihr verwurzelt zu sein – eine Leidenschaft, die ihre Wahlheimat Südtirol spiegelt. Freunde und Familie beschreiben Josefin als bodenständige und naturverbundene Person, Eigenschaften, die sie offenbar auch bei ihrem zukünftigen Partner schätzt.

Instagram / brezelita Josefin Bressel, November 2021

RTL / Rolf Baumgartner Josefin Bressel, GZSZ-Star

RTL / Anna Riedel Die GZSZ-Stars Josefin Bressel, Chryssanthi Kavazi und Felix von Jascheroff

