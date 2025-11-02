Atomic-Kitten-Star Liz McClarnon (44) ist Mama geworden

Die Sängerin Liz McClarnon (44) ist zum ersten Mal Mutter geworden! Auf ihrem Instagram-Account verkündet sie die frohe Botschaft und teilt ein Bild aus dem Krankenhaus, auf dem sie mit einem Daumen nach oben fröhlich in die Kamera lächelt. "Der Kleine ist früh angekommen. Es war anfangs etwas beängstigend, aber am Ende ist alles gut gegangen", schrieb die ehemalige Atomic-Kitten-Sängerin voller Erleichterung und Glück zu dem Foto. Ihr Sohn ist das erste Kind für Liz und ihren Ehemann Peter Cho, mit dem sie seit 2023 verheiratet ist, und das Ergebnis einer langen Kinderwunschreise. Den Namen des kleinen Mannes haben Liz und Peter bislang noch nicht verraten.

Mit 44 Jahren ist Liz keine junge Mutter – knapp zwei Jahrzehnte begleitete und belastete das ehemalige Atomic-Kitten-Mitglied ihr unerfüllter Kinderwunsch. Im Jahr ihrer Hochzeit begannen Liz und Peter die erste IVF-Behandlung – zwei der Embryotransfers endeten jedoch mit Fehlgeburten. Im Mai dieses Jahres verkündete Liz dann aber endlich die schönen Neuigkeiten, dass sie und ihr Mann ein gesundes Baby erwarten, bei ihren Fans. Nun scheint das Babyglück die unschönen Erinnerungen an die vergangenen Jahre zu überwiegen – in der Vergangenheit berichtete sie auf Social Media von "jahrelangen, manchmal sehr schmerzhaften IVF-Behandlungen und ziemlich dunklen Zeiten."

Liz ist das letzte der drei Gründungsmitglieder von Atomic Kitten, das noch aktiv im Musikbusiness steht. Neben ihrer Musikkarriere ist ihr ihre Privatsphäre heilig – selbst ihren Mann hielt sie lange aus der Öffentlichkeit heraus und zeigte ihn erst nach einem Jahr Ehe ihren Fans. "Ich bin jetzt seit genau einem Jahr mit meiner perfekten zweiten Hälfte verheiratet! Ich liebe dich, Peter Cho", verriet sie damals anlässlich ihres Jubiläums auf Instagram.

Instagram / lizmcclarnon Liz McClarnon mit Babybauch, Juli 2025

Instagram / lizmcclarnon Liz McClarnon, Mai 2025

Instagram / lizmcclarnon Liz McClarnon und ihr Mann, September 2024

