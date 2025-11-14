Neu-Mama Liz McClarnon teilt erstes Foto von "Baby McCho"

Liz McClarnon (44) ist kürzlich zum ersten Mal Mama geworden. Jetzt gewährt die Sängerin erstmals einen Blick auf ihren kleinen Sohn: Auf Instagram teilt sie emotionale Schwarz-Weiß-Fotos, die sie direkt nach der Geburt zeigen, sowie ihren Ehemann Peter Cho, wie er den Säugling stolz in einer Babytrage aus der Klinik trägt. Besonders auffällig ist ein Bild, auf dem das Neugeborene eine personalisierte Strickjacke mit dem Schriftzug "Baby McCho" trägt – ein liebevoller Mix aus den Nachnamen der frischgebackenen Eltern. "Heute wäre eigentlich der eigentliche Geburtstermin unseres kleinen Buns gewesen. (Nein, Bun ist nicht sein Name.) Ich kann nicht glauben, dass er schon über zehn Tage früher kam", schreibt sie dazu.

Liz reflektiert in ihrem Post auch die herausfordernden Momente der Geburt: "Er hat mir um vier Uhr morgens einen ziemlichen Schreck eingejagt, als meine Fruchtblase platzte. Es wurde ein wenig beängstigend, als seine Herzfrequenz abfiel, aber das großartige NHS-Personal in unserem Krankenhaus handelte sofort." Dieser freudige Moment beendet die lange und oft schmerzhafte Kinderwunschreise des Paares. Liz durchlief insgesamt acht IVF-Behandlungen, die von gesundheitlichen Rückschlägen und seelischen Tiefpunkten geprägt waren. "P.S. Ich musste natürlich noch das klassische Foto von meinem Partner mit Babytrage beim Verlassen des Krankenhauses hinzufügen – wir haben so lange auf diesen Moment gewartet", schließt die 44-Jährige ihren Beitrag ab.

Bereits vor zwei Wochen teilte der Atomic Kitten-Star die frohe Nachricht mit ihren Followern. Nach der Geburt zeigte sie sich im Krankenhaus lächelnd mit Daumen hoch: "Der Kleine ist früh angekommen. Es war anfangs etwas beängstigend, aber am Ende ist alles gut gegangen", schrieb Liz. Den Namen ihres Sohnes halten die Eltern bislang zurück. Die Öffentlichkeit wusste bereits vor der Geburt, wie wichtig Liz Privatsphäre ist. Lange verzichtete die Musikerin darauf, Bilder von ihrem Partner zu teilen. Erst nach einem Jahr Ehe zeigte sie ihn dann im Netz und schrieb: "Ich bin jetzt seit genau einem Jahr mit meiner perfekten zweiten Hälfte verheiratet! Ich liebe dich, Peter Cho".

Instagram / lizmcclarnon Liz McClarnon und ihr Sohn, November 2025

Instagram / lizmcclarnon Liz McClarnon und ihr Sohn, November 2025

Instagram / lizmcclarnon Liz McClarnons Ehemann Peter Cho und ihr Baby, November 2025