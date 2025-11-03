Ganz privat: Jürgen Milski schwärmt von seiner Partnerin

Jürgen Milski (61) hat seine Fans mit einem seltenen Einblick in sein Privatleben überrascht: Auf Instagram teilte der Partyschlagersänger ein Pärchenfoto, aufgenommen in einem romantischen Setting, auf dem er und seine Partnerin Marion ein großes Herz aus Holz und weißen Rosen halten. Das Gesicht seiner Partnerin bleibt bewusst verborgen – ein rotes Herz-Emoji verdeckt es. Dazu schrieb Jürgen: "Manche Dinge behält man lieber für sich – und das hier ist eines davon. Ich halte mein Privatleben bewusst aus der Öffentlichkeit raus, aber eines möchte ich trotzdem sagen: Ich habe an meiner Seite eine wundervolle Frau, die mich bedingungslos liebt und mich immer bei allem unterstützt (privat genauso wie beruflich)!"

In seinem Text wird Jürgen sehr persönlich. "Es ist schön, jemanden zu haben, mit dem man über die gleichen verrückten Sachen lachen kann! Die hat ja auch nicht alle Tassen im Schrank", schrieb der Musiker weiter und schloss mit: "Alles andere bleibt da, wo’s hingehört: privat! #dankbarkeit #beziehungsglück #liebe". Unter dem Beitrag häufen sich die Gratulationen aus der Promi-Riege. Peter Klein (58) kommentierte: "Du hast genau die richtige Frau an deiner Seite. Halte sie fest und genieße jeden Augenblick mit ihr. Ganz liebe Grüße an euch beide." Kabarettistin Monika Gruber ließ ein knappes "Love is all we need" da. Simone Ballack (49) und Oliver Sanne (39) hinterließen rote Herzen in der Kommentarspalte und sorgten so für weiteren Zuspruch unter dem Post.

Schon vor rund sechs Monaten machten Gerüchte die Runde, ob Jürgen und seine langjährige Partnerin bei Das Sommerhaus der Stars dabei sein könnten. Doch der Entertainer stellte damals auf Social Media klar: "Tatsächlich kam die Anfrage dafür schon mehrmals, aber um es ganz deutlich zu sagen: Nein! Unsere Beziehung gehört nicht in die Öffentlichkeit. Wir leben unser privates Glück bewusst außerhalb der Kameras – und das soll auch so bleiben." Für andere TV-Shows kam ein gemeinsamer Auftritt für ihn ebenfalls nicht infrage. "Kein Sommerhaus, keine TV-Dramen – nur echtes Leben!", betonte Jürgen.

Instagram / juergen.milski Jürgen Milski und seine Partnerin Marion, November 2025

Thomas Burg / ActionPress Jürgen Milski, Sänger

Instagram / juergen.milski Moderator Jürgen Milski und seine Partnerin Marion