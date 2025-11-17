Poetisch: Jürgen Milski stichelt gegen das Kim-Nikola-Drama

Das nächste Kapitel im öffentlichen Streit von Nikola Grey (29) und seiner Frau Kim Virginia (30) sorgt für Schlagzeilen. Nachdem der Reality-TV-Star Nikola jüngst spurlos verschwand und in einem Beitrag einen Vertrauensbruch durch Kim andeutete, reagierte diese in sozialen Netzwerken völlig überrascht und fassungslos. Während die beiden ihre Differenzen öffentlich austragen, schaltet sich nun auch Jürgen Milski (61) ein – und das auf durchaus ungewöhnliche Weise. Der Moderator und Sänger teilte Nikolas Beitrag in seiner Instagram-Story und versah ihn mit einem bissigen Reim: "Nikolaus, oh Nikolaus, wieso hängst du deinen Arm so raus? Die Kimmi sitzt Zuhaus' und weint, obwohl sie hat neuen Freund. Die Rosen waren doch der Beweis, und jetzt lasst uns in Ruhe mit eurem Sche*ß."

Doch dabei beließ es Jürgen nicht. In einer weiteren Instagram-Story spottete er über Kims fassungslose Reaktion und bezog sich auf einen Promiflash-Artikel zu dem Drama. Auch hier zeigte er mit einem Reim sein Desinteresse am Beziehungschaos der beiden: "Zieht der Nikolaus aus dem Haus, kommt von einem anderen ein Blumenstrauß. Über Nacht mit Sack und Pack ist er dann weg, und jetzt lasst uns in Ruhe mit eurem Dreck." Mit diesen poetischen Spitzen positioniert sich Jürgen klar als genervter Beobachter des Konflikts und erhält für seine kreativen Kommentare im Netz sowohl Zuspruch als auch Kritik.

Für Nikola und Kim ist es nicht der erste medienwirksame Konflikt. Das Ehepaar, das durch Reality-TV zu Bekanntheit gelangte, hatte bereits in der Vergangenheit für Aufsehen gesorgt. Besonders spektakulär war Nikolas kürzliche Abreise nach Marokko, wo er von Jürgen am Flughafen von Marrakesch gesichtet wurde, begleitet von einem Dalmatiner. Ob der aktuelle Streit zu einer Versöhnung oder einer endgültigen Trennung führt, bleibt offen. Jürgen scheint jedoch nicht auf weitere Updates verzichten zu können, wie seine humorvollen Seitenhiebe deutlich machen.

Instagram / juergen.milski Jürgen Milski, November 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025