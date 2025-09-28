Jürgen Milski und Ramon sind auch privat "Dickste Freunde"

Jürgen Milski (61) und Ramon Ademes haben ihrer langjährigen Freundschaft einen musikalischen Ausdruck verliehen: Die beiden veröffentlichen ihren gemeinsamen Song "Dickste Freunde". Der Titel spiegelt ihre enge Verbindung und Authentizität wider. "Wir sind dicke Freunde, beide etwas verrückt im Kopf und jetzt hat es endlich mit unserem gemeinsamen Song geklappt", schwärmt Ramon im RTL-Interview und fügt hinzu: "Wenn du in dieser Szene nicht mitsäufst, ist es sehr schwierig, Kontakt zu finden. Aber der Jürgen ist eine der wenigen Ausnahmen, die zeigt, dass es auch ohne Alkohol geht. Er ist einer der wenigen Menschen, der bedingungslos hinter mir steht und mir hilft, im Musikbusiness Fuß zu fassen."

Die Freundschaft zwischen dem Entertainer und dem Unter uns-Star reicht über drei Jahrzehnte zurück. Beide stammen aus Köln und teilen nach eigenen Angaben nicht nur verrückte Momente, sondern auch gegenseitige Unterstützung. "Auch wenn wir beide wissen, dass es eine gefährliche Branche ist. Alle reden über Freundschaft, Loyalität und Respekt. Nur die meisten kennen diese Bedeutung leider nicht", weiß Ramon. Auch Jürgen könne sich "auf Ramon 100-prozentig verlassen". "Das ist mit die wichtigste Säule für dicke Freundschaft", erklärt Jürgen.

Jürgen Milski, der mit seinem Kult-Hit "Großer Bruder" vor Jahren die Charts stürmte, ist seit langem ein fester Bestandteil der Partyszene auf Mallorca. Seit Jahrzehnten bringt er Fans mit seinen Auftritten in der Schinkenstraße zum Feiern. Gleichzeitig hebt Jürgen hervor, wie selten echte Freundschaften in dieser Branche geworden sind. "Ich glaube, ich habe einen recht großen Freundeskreis, doch wenn ich mich so umhöre, die meisten haben eher wenig Freunde. Das ist eben ein gesellschaftliches Problem, weil eben Loyalität, Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit nicht mehr viele Menschen in sich tragen. Oft höre ich, dass die Leute nach 20 Jahren Freundschaft bitter enttäuscht wurden", erklärt der Entertainer. Mit Ramon jedoch habe Jürgen einen Partner gefunden, auf den er bauen könne, und das möchten die beiden nun auch musikalisch festhalten.

Collage: Thomas Burg / ActionPress, Imago Collage: Jürgen Milski und Ramon Ademes

Getty Images Jürgen Milski, Entertainer

Instagram / juergen.milski Moderator Jürgen Milski, Mai 2025