Jürgen Milski über Weihnachtswünsche und Familienglück

Jürgen Milski (62), bekannt aus TV und von der Ballermann-Bühne, hat nostalgische Erinnerungen an Weihnachten, besonders an die Zeit, als seine Tochter Nadine noch jünger war. "Als meine Tochter klein war, war das der Höhepunkt des Jahres für mich, meine Tochter mit Geschenken zu überraschen", verriet der Entertainer im Gespräch mit RTL und schmunzelte, dass dieser Zauber heutzutage, mit Nadines Alter von 35 Jahren, etwas nachgelassen habe. Heute wünscht sich der 62-Jährige eher, etwas Gutes zu tun. Er und seine Familie haben beschlossen, einen Teil des Geldes zu spenden, anstatt sich extravagante Geschenke zu machen: "Wir haben sowieso alles, also schenken wir uns nur noch kleine Dinge." Das Wichtigste für ihn sei mittlerweile die Gesundheit.

Trotz seines minimalistischen Blicks auf Geschenke hat Jürgen ein Faible für weihnachtliche Dekorationen. Doch ganz so früh sollte der Schmuck dann doch nicht rausgeholt werden, wie er mit einem Augenzwinkern erklärte. "Ich hatte meiner Partnerin gesagt, sie soll bloß noch warten, bis ich zurück bin", erzählte der gebürtige Kölner. Tatsächlich war es aber schon passiert: Noch während eines Telefonats habe sie ihm ein Foto vom festlich geschmückten Baum zugeschickt. Trotz des kleinen Missverständnisses ist für den Reality-TV-Star klar: So schmuckvoll dekoriert fühle sich Weihnachten gleich viel heimeliger an.

Über seine Partnerin, die sich auch bei der Vorbereitung auf die Weihnachtszeit kreativ zeigt, ist Jürgen voller Bewunderung. In der Vergangenheit betonte der Entertainer, wie sehr er die Unterstützung seiner Lebensgefährtin schätze – privat und beruflich. Obwohl er sein Privatleben bewusst von der Öffentlichkeit fernhält, erklärte der Musiker einst, wie wichtig ihm die Rückendeckung seiner Partnerin sei. Gemeinsame Momente, ob romantische oder turbulente, scheinen die beiden fest miteinander zu verbinden. So bleibt das Weihnachtsfest für Jürgen nicht nur eine Zeit nostalgischer Erinnerungen, sondern auch eine Gelegenheit, das Glück mit den Menschen zu feiern, die ihm am nächsten stehen.

Thomas Burg / ActionPress Jürgen Milski, Sänger

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Jürgen Milski, Musiker

Instagram / juergen.milski Jürgen Milski und seine Partnerin Marion, November 2025