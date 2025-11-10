Mit Hund: Jürgen Milski hat Nikola Grey in Marokko gesichtet

Reality-TV-Star Nikola Grey (29) wird aktuell von seiner Ehefrau Kim Virginia Grey (30) vermisst. Seit einigen Tagen fehlte jedes Lebenszeichen von dem Content Creator. Nun meldet sich Jürgen Milski (61) in seiner Instagram-Story und behauptet, Nikola gesehen zu haben – und zwar am Flughafen in Marrakesch, in Begleitung eines Dalmatiners. "Ich bin gestern in Marrakesch gelandet. Und mit einer 90- bis 95-prozentigen Sicherheit habe ich den Bruder da rumlaufen sehen. In Marrakesch am Flughafen, nicht auf dem Weg zum Abflug, sondern bei der Ankunft", erzählt er.

Jürgen, der mit der ganzen Situation scheinbar nichts zu tun haben möchte, scheint sich sehr sicher zu sein, dass der besagte Mann tatsächlich Nikola war. "Der hat einen kleinen Dalmatiner dabei gehabt und hat auch, meine ich, hier über dem Auge noch einen Dalmatiner tätowiert. Ich glaube, das war er", erzählt er und fügt hinzu: "Die Sache ist geklärt. Der Junge ist in Marrakesch. Ich nehme an, der macht ein paar Tage Urlaub. [...] Vielleicht braucht er Erholung von seiner Frau." Anstatt Klarheit zu bringen, wirft der Bericht des Sängers aber weitere Fragen auf: Was sollte Nikola in Marokko machen? Wann hat er sich das neue Gesichts-Tattoo stechen lassen? Und welchen Hund hat er dabei? Die drei Dalmatinerwelpen, die er gemeinsam mit seiner Frau Kim gekauft hatte, sind schließlich bei ihr in Dubai.

Nachdem nicht nur seine Ehefrau, sondern auch seine Fans schon außer sich vor Sorge waren, teilte Nikola gestern das erste Mal seit Tagen wieder etwas in seiner Instagram-Story: ein Foto eines Laubbaumes vor einem grün bewachsenen Hügel. Das Bild unterlegte er mit dem Song "Cry Me a River" von Justin Timberlake (44). Immerhin ein Lebenszeichen, was aber keinen Aufschluss über den Verbleib und den Zustand des Vermissten gab.

Collage: ActionPress, Joyn Collage: Jürgen Milski und Nikola Grey

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren Hunden

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, September 2025