In diesem Luxushotel steckt Nikola Grey laut Jürgen Milski

Jürgen Milski (61) behauptet in seiner Instagram-Story, den abgetauchten Nikola Grey (29) aufgespürt zu haben. Vor den Mauern eines Luxushotels in Marrakesch erklärte der Realitystar: "Leute, es gibt Neuigkeiten: Zu 96,35 Prozent befindet sich Nikola hinter diesen Mauern." Ein Mann habe ihm auf Französisch versichert, dass "Mister Grey" dort wohne, und auch deutsche Hotelgäste hätten einen Hinweis gegeben: Es gebe eine Person im Hotel, deren Gesicht vollständig tätowiert sei. Diese würde das Gebäude nur selten und, wenn überhaupt, stark verschleiert verlassen.

Trotz seiner Entschlossenheit wurde Jürgen, der nicht nur vor Ort ermittelt, sondern seine Suche auch humorvoll im Netz präsentiert, der Zutritt zum Hotel verweigert. Videos zeigen, wie er mehrfach von Mitarbeitern zurückgewiesen wird. Das Internet reagiert darauf mit Begeisterung: In den Kommentaren wird er als "Detektiv Jürgen" gefeiert. Nutzer ziehen Vergleiche mit Sendungen wie "Julia Leischik sucht" und loben seine ungewöhnliche Aktion als Unterhaltungshighlight. Ob seine Bemühungen tatsächlich ernst gemeint sind oder vielmehr satirisch, bleibt unklar.

Bereits am Vortag hatte Jürgen in seiner Instagram-Story berichtet, Nikola am Flughafen von Marrakesch gesichtet zu haben – angeblich mit einem Dalmatiner an seiner Seite. "Ich bin gestern in Marrakesch gelandet. Und mit einer 90- bis 95-prozentigen Sicherheit habe ich den Bruder da rumlaufen sehen. In Marrakesch am Flughafen, nicht auf dem Weg zum Abflug, sondern bei der Ankunft", erklärte der Entertainer. Besonders auffällig sei laut Jürgen ein Tattoo über dem Auge gewesen. "Der hat einen kleinen Dalmatiner dabei gehabt und hat auch, meine ich, hier über dem Auge noch einen Dalmatiner tätowiert. Ich glaube, das war er", berichtete er.

Collage: IMAGO / STAR-MEDIA, Thomas Burg / ActionPress Collage: Nikola Grey und Jürgen Milski

Instagram / juergen.milski Jürgen Milski, November 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren Hunden