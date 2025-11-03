"Geborene Schlagfertigkeit": Hazel Brugger bekommt Bambi

Hazel Brugger (31) wird mit dem begehrten Bambi in der Kategorie "Comedy" ausgezeichnet. Die Schweizer Comedian, die längst auch international eine Wortführerin der humoristischen Unterhaltung ist, wird für ihre Fähigkeit geehrt, Humor mit Tiefgang und gesellschaftlichem Bewusstsein zu verbinden. Die Verleihung, die in den Bavaria Studios in München stattfindet, kann am 13. November 2025 beim Streaming-Dienst Prime Video live verfolgt werden.

"Hazel Brugger ist die geborene Schlagfertigkeit – blitzschnell, selbstironisch und dabei so präzise", lobte Mateja Mögel, Chefredakteurin des Magazins Freundin in der Begründung. Mit ihrem einzigartigen Stil hat Hazel sich als einen der führenden Köpfe der Comedy-Szene etabliert. Bereits im Alter von 17 Jahren gewann sie die Schweizer Poetry-Slam-Meisterschaften, 2015 folgte das Solodebüt "Hazel Brugger passiert". Ihr zweites Bühnenprogramm "Tropical" lief bei Netflix, später kamen Auftritte in der "heute-show", bei LOL: Last One Laughing und Joko & Klaas gegen ProSieben hinzu.

Privat ist die Comedian, die sowohl die deutsche, schweizerische als auch US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, glücklich mit ihrem Geschäftspartner, Thomas Spitzer (37), verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder, die immer wieder im Podcast "Hazel Thomas Hörerlebnis" thematisiert werden. Zuletzt war Hazel als Moderatorin beim Eurovision Song Contest zu sehen, wofür ihr der Deutsche Comedypreis verliehen wurde.

IMAGO / Manfred Siebinger Hazel Brugger, Comedienne

Getty Images Hazel Brugger beim Deutschen Comedypreis in Köln im Oktober 2017

Getty Images Hazel Brugger und Sandra Studer im Mai 2025