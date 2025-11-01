Wegen ESC: Hazel Brugger gewinnt Deutschen Comedypreis 2025

2025 ging für Hazel Brugger (31) ein kleiner Traum in Erfüllung, als sie den Eurovision Song Contest in der Schweiz mit zwei Kolleginnen moderieren durfte. Mit ihrem rauen und selbstironischen Humor mauserte die Comedian sich schnell zum Highlight des Wettbewerbs – und genau das zahlt sich jetzt aus. Mehrere Medien, wie unter anderem der Stern, berichten, dass Hazel für ihren Einsatz beim ESC nun einen Sonderpreis beim Deutschen Comedypreis 2025 erhält. Das bestätigte das verantwortliche Cologne Comedy Festival am Freitag. Der Preis ehre ihre "authentische und spontane Art", mit der sie dem ESC einen "neuen Zeitgeist verliehen und Millionen begeistert" habe. Hazel erfuhr schon vorab von der Auszeichnung und bedankte sich bei der Preisverleihung am Freitag per Videobotschaft.

Hazel begeisterte ihre Fans schon vorab auf den TV-Bildschirmen, unter anderem, indem sie für die "heute-show" mit ihren trockenen Witzen strenge Politiker aus der Fassung brachte. Der ESC stellte aber einen besonderen Meilenstein in der Karriere der gebürtigen Schweizerin dar. "Ich denke mir immer wieder: 'Oh Gott, ich komme aus einem kleinen Schweizer Dorf, wo jeder jeden kennt, und jetzt darf ich einfach Europas größte Show moderieren", freute Hazel sich in einem Instagram-Post. Mit diesem Job sei für sie ein Traum in Erfüllung gegangen. Durch das ESC-Finale und die vorherigen Shows führte sie zusammen mit der Sängerin Sandra Studer und Michelle Hunziker (48).

Obwohl Hazel schon vorher eine erfolgreiche Komikerin auf deutschsprachigem Boden war, verschaffte ihr der Auftritt beim ESC einen riesigen Karriere-Push. Ende August absolvierte sie ihren ersten englischsprachigen Auftritt in Schweden. Vor etwa 500 Zuschauern begeisterte die 31-Jährige mit ihren Späßen und prominenten Gästen. Tatsächlich hatte sie niemand Geringeren als die schwedische Musik-Ikone und ABBA-Mitglied Björn Ulvaeus (80) auf der Bühne. Der hohe Besuch machte Hazel besonders stolz. Im Netz teilte sie ein gemeinsames Selfie mit Björn und schrieb: "Gestern hat sich ein B von ABBA meine Show angesehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz jemals sagen werde!"

Getty Images Hazel Brugger, Comedian

Getty Images Hazel Brugger, Michelle Hunziker und Sandra Studer, 2025

Instagram / hazelsgonnahaze Hazel Brugger und Björn Ulvaeus, 2025

