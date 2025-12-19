Selten: Michelle Keegan und Mark zeigen sich mit Tochter

Im März wurden Michelle Keegan (38) und Mark Wright (38) zum ersten Mal Eltern. Ihre kleine Tochter halten die Schauspielerin und der TV-Star aber größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Am Mittwoch bekommen die Fans der beiden aber einen seltenen Blick auf das Familienglück. Paparazzi erwischen das Ehepaar auf den Straßen Londons bei einem Spaziergang mit ihrem Baby. Die Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen Michelle in einem eleganten Wildleder-Trenchcoat, während sie ihre Kleine in einer flauschigen Teddyjacke auf dem Arm hält. Auf anderen Aufnahmen ist Mark zu sehen, der seinen Papa-Pflichten nachkommt und sein Mädchen im Kinderwagen schiebt.

Ein paar Details zu ihrem Nachwuchs gaben Michelle und Mark aber schon preis. Mit der Verkündung der Geburt im März verrieten sie unter anderem den Namen ihres Babys: Die Kleine hört auf den melodischen Namen Palma Elizabeth. Der Name kommt nicht von irgendwoher, sondern hat für die frisch gebackenen Eltern eine tiefere Bedeutung – es ist eine Hommage an die spanische Insel Palma, die einer der Lieblingsorte der beiden Briten ist. In einer Heart-FM-Sendung erklärt Mark seinem Kollegen Olly Murs (41): "In den USA nennen viele ihre Kinder Palmer. Uns gefiel der Klang, und Palma ist unser Lieblingsort."

Sowohl für Michelle als auch für Mark ist die kleine Palma das erste Kind. Das bringt nicht nur schöne Familienmomente mit sich, sondern auch jede Menge neuen Stress. Dennoch scheint das Paar die Zeit mit Baby besonders zu genießen. In seiner Radiosendung schwärmte der The Only Way Is Essex-Darsteller von der Geburt seiner Tochter. Es sei einer der emotionalsten Momente gewesen: "Der Moment, als ich sie in meinen Armen hielt – macht mich jetzt noch emotional, wenn ich daran denke. Ich denke, alles andere wird unwichtig, und es hat mir klargemacht, worum es im Leben geht."

Getty Images Michelle Keegan und Mark Wright, Januar 2023

Getty Images Mark Wright und Michelle Keegan, September 2024

Instagram / michkeegan Michelle Keegan und Mark Wright mit ihrer Tochter Palma, März 2025