Neu: "LOL"-Spin-off mit Hazel Brugger und schärferen Regeln

Große TV-Neuigkeit mit Comedy-Stampf: Hazel Brugger (31) bekommt ein eigenes Spin-off im LOL: Last One Laughing-Universum von Amazon. Verkündet wurde das frische Format am Donnerstagabend bei der Bambi-Verleihung, wo die Macher eine echte Lach-Sensation versprachen. Im Mittelpunkt steht Hazel, die in "LOL Next" am Buzzer Platz nimmt – mit verschärften Regeln, neuem Konzept und zusätzlicher Promi-Power. Neben ihr stößt ein neues Gesicht zum Ensemble, dazu kommen weitere Stars für ein aufgefrischtes Line-up. Das Ganze dockt an die Erfolgsreihe an, durch die Michael Bully Herbig (57) seit sechs Staffeln führt, und soll die bewährte Idee mit neuen Twists aufladen.

Inhaltlich zündet das Spin-off eine neue Stufe des bekannten Prinzips: Während Bully weiterhin die Muttersendung prägt, steuert Hazel die neue Runde, in der der Buzzer eine zentrale Rolle spielt. Wer lacht, verliert – doch die Hürden steigen: Kürzere Toleranzfenster, klare Entscheidungen per Knopfdruck und Überraschungs-Tasks sollen spontane Kicherer noch erbarmungsloser entlarven. Dazu kommt ein neues Gesicht, das das Stammpersonal ergänzt, und ein Line-up, das mit frischen Comedystimmen aufläuft. Ein entsprechender Vorabbericht bei Bild kündigt "noch schärfere Regeln" und "ein neues Konzept" an; detaillierte Casting- und Starttermin-Infos will der Anbieter in Kürze nachreichen. Klar ist: Das Format bleibt eine Star-Bühne – nur schneller, direkter und riskanter.

Für Hazel ist dies ein weiterer Meilenstein in einer Karriere voller Höhepunkte. In diesem Jahr war sie bereits beim Eurovision Song Contest in der Schweiz eine der Moderatorinnen und hat für ihre humorvolle Performance dort viel Lob erhalten. Kurz darauf wurde sie beim Deutschen Comedypreis ausgezeichnet, was ihren Status als eine der gefragtesten Persönlichkeiten ihrer Branche weiter untermauerte. Mit ihrem schlagfertigen und zugleich reflektierten Stil begeistert sie nicht nur auf der Bühne, sondern auch in immer neuen Projekten, die für Überraschungen sorgen.

IMAGO / Gonzales Photo Hazel Brugger, Comedienne

Instagram / primevideode "LOL: Last One Laughing"-Cast, sechste Staffel

Getty Images Hazel Brugger und Sandra Studer im Mai 2025