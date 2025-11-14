Privater Einblick: So multikulturell lebt Hazel Brugger

Comedian Hazel Brugger (31) hat einen besonderen Moment ihrer Kindheit mit ihren Fans geteilt: Auf Instagram veröffentlichte sie ein herzerwärmendes Foto, das sie als kleines Mädchen auf einem roten Stuhl in einem Garten zeigt. Das Bild entstand in den Vereinigten Staaten, dem Land, in dem Hazel geboren wurde. Ihre amerikanischen Wurzeln stehen dabei im Mittelpunkt des Posts, denn sie nutzte die Gelegenheit, um ihre drei kommenden Shows am Wochenende in den USA anzukündigen. Für die Künstlerin, die die US-Staatsbürgerschaft besitzt, sind diese Auftritte ein lang ersehnter Meilenstein: "Es ist etwas Besonderes für mich und ich kann es immer noch kaum glauben, dass ich das erleben darf."

Zusätzlich gewährte Hazel in dem Beitrag einen Blick auf gemeinsame Erlebnisse mit ihrem Ehemann Thomas Spitzer (37) in New York, wo das Paar 2018 für einige Monate in Manhattan lebte. Zahlreiche Freundschaften und berufliche Begegnungen mit amerikanischen Comedians wie Mark Normand und Nikki Glaser (41) prägten diese Zeit und führten unter anderem zu Gesprächen mit Größen wie Tig Notaro (54) und Conan O’Brien. Die zweifache Mutter schilderte zudem, wie tief sie von der englischsprachigen Kultur beeinflusst wird. Filme, Serien und Comedyspecials schaut das Paar fast ausschließlich auf Englisch. "Ich lebe und atme jeden Tag amerikanische Unterhaltung", schrieb Hazel – ein prägendes Element, das ihre Arbeit stark beeinflusst.

Neben ihrer Begeisterung für die amerikanische Unterhaltungslandschaft gibt Hazel auch Einblicke in ihr privates Leben und ihre multikulturellen Wurzeln. Ihre Verbundenheit zu den USA zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben, und sie fühlt sich in dieser Welt nahezu heimischer als in der deutschsprachigen Comedy-Szene. Ihre Familie und beruflichen Projekte sind dabei eng miteinander verknüpft, und Hazels Leidenschaft für die Bühne zeigt sich in ihrer Freude, diese kulturelle Brücke aktiv nutzen zu können. Dieses Zusammenspiel aus persönlichen Erlebnissen und beruflichem Engagement macht die Comedian für ihr Publikum zu einer inspirierenden Persönlichkeit.

IMAGO / Future Image Hazel Brugger, Comedienne

Instagram / hazelsgonnahaze Hazel Brugger postet auf Instagram ein Bild von sich als Baby

Instagram / hazelsgonnahaze Hazel Brugger und ihr Mann Thomas Spitzer im April 2020