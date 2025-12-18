So relaxte Taylor Swift nach ihren gigantischen Eras-Shows

Taylor Swift (36) hat in der "Late Show" mit Stephen Colbert (61) über ihre ganz persönliche After-Show-Routine gesprochen – bodenständig und charmant verspielt zugleich. Nach den langen dreieinhalb Stunden ihrer inzwischen beendeten Eras-Tour gönnte sich die Musikerin immer etwas, das sie liebevoll "Meerjungfrauenzeit" nennt: "Ich gehe zurück ins Hotel, ziehe das Kostüm aus und sofort in die Badewanne, [...]. Und dann bestelle ich so viel Zimmerservice wie möglich", erzählt sie. Auf die Frage, ob dabei auch Pommes Frites dazugehören, antwortet sie mit einem klaren "Ja, alles, was ich an dem Abend haben will." So tankte sie Kraft für die nächste Show.

Die Eras-Tour, die über fast zwei Jahre lief und mit einer Rekordzahl von mehr als vier Millionen Konzertbesuchern abschloss, wurde zu einer der erfolgreichsten Tourneen aller Zeiten. Seit dem 12. Dezember können Fans auf Disney+ die "The Eras Tour: The Final Show" und die begleitende Doku-Serie "The End of an Era" erleben. Der Trailer gab bereits einen emotionalen Einblick, in dem Taylor und ihr Team die immensen Herausforderungen der Tour reflektieren. Zu sehen sind außerdem prominente Gastauftritte von Künstlern wie Ed Sheeran (34), Florence Welch (39) und Gracie Abrams (26), die gemeinsam mit Taylor unvergessliche Bühnenmomente geschaffen haben.

Abseits der Zahlen – die Eras-Tour sprengte Rekorde und brachte Millionen in die Stadien – zeigen die neuen Projekte auch Taylors Umfeld. Die Künstlerin bindet ihre Band, Tänzer, Crew und Familie ein, Menschen, die sie auf und hinter der Bühne tragen. Mit Ed verbindet die 35-Jährige eine langjährige Freundschaft, die immer wieder in spontanen Jam-Momenten mündet. Florence und Taylor schätzen sich seit Jahren, Gracie begleitete die Tour als Support und wurde für Taylor zur engen Vertrauten auf Reisen. Wenn die Arbeit getan ist, zieht sich die Musikerin gern zurück – das Bad nach der Show ist ihr kleines Ritual, bevor wieder Millionen Augen auf sie gerichtet sind.

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Getty Images Taylor Swift bei der "The Eras"-Tour in London im August 2024

Getty Images Taylor Swift, Juli 2024