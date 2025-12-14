Gewusst? Stevie Nicks ist Taylor Swifts geheime Mentorin

Taylor Swift (36) hat enthüllt, welchen Star sie um Rat fragt, wenn es um die Herausforderungen des Lebens geht: die legendäre Sängerin Stevie Nicks (77). In der Show "The Late Show with Stephen Colbert" am Mittwochabend sprach die 35-jährige Musikerin über die Verbindung zu der Fleetwood Mac-Ikone, die sie tief inspiriert habe. "Stevie beeinflusst mich auf so viele positive Arten. Ein Anruf mit ihr, ein Gespräch über ihre Erfahrungen – das hat für mich eine unglaubliche Bedeutung", erklärte Taylor. Sie sei dankbar, jemanden wie Stevie in ihrem Leben zu haben, die ihr durch ihre "magische, wunderbare und weise" Einstellung helfe.

Das Duo hat bereits eine Geschichte miteinander. Bei den Grammy Awards von 2010 teilten sich die beiden die Bühne, als sie Stevies Klassiker "Rhiannon" und Taylors Hit "You Belong with Me" performten – ein Moment, den Taylor als "wie ein Märchen" bezeichnete. Doch die gegenseitige Unterstützung ging weit über diesen besonderen Abend hinaus. Stevie hat Taylors Song "You’re on Your Own Kid" als wichtige Stütze beim Trauern um Christine McVie bezeichnet, ihre 2022 verstorbene Freundin und Bandkollegin. Zudem gibt es Berichte, dass Taylor in ihrem Song "Clara Bow" auf Stevie Bezug nimmt, was die enge Verbindung der beiden Künstlerinnen unterstreicht.

Stevie, die als Songwriterin für ihre unerschütterliche Ehrlichkeit bekannt ist, hat selbst beschrieben, was sie Taylor mit auf den Weg geben wolle. In einem Interview mit today.com erklärte sie einmal: "Ich erzähle immer die Wahrheit in meinen Songs. Und ich denke, wenn Taylor etwas von mir gelernt hat, dann das." Ihre Authentizität und die Art, wie sie Gefühle in Worte fasst, scheint Taylor tief geprägt zu haben. Für beide Musikerinnen ist es nicht nur Freundschaft, sondern ein Austausch von Erfahrungen und Emotionen, der die Verbindung so besonders macht.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Stevie Nicks und Taylor Swift

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Stevie Nicks bei den Grammy Awards 2010

Anzeige Anzeige

IMAGO / UPI Photo Taylor Swift, Februar 2025