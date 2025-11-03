Maria Höfl-Riesch schwärmt von Beziehung mit ihrem Johann

Maria Höfl-Riesch (40) scheint ihr Glück gefunden zu haben. Die Skifahrerin verbringt viel Zeit mit ihrem Partner Johann Schrempf, der als Manager auf einem Kreuzfahrtschiff arbeitet. Im RTL-Interview verrät sie nun, was ihre Beziehung so besonders macht. "Wir sind beide unkompliziert. Wir reisen gerne, ich genieße es natürlich sehr, wenn er mal längere Zeit freihat. Wenn er länger weg ist, schauen wir immer, dass ich auch mal vorbeikommen kann", berichtet sie begeistert und sagt abschließend: "Es harmoniert alles sehr gut."

Erst kürzlich begleitete die ehemalige Profisportlerin ihren Partner auf einer vierwöchigen Reise durch Grönland und Island. "Ich war da in Ecken, die ich vorher noch nie gesehen hatte. [...] Es war wirklich wunderschön", schwärmt Maria gegenüber dem Sender. Während es zwischen der Blondine und ihrem Lebensgefährten prima harmoniert, gibt es im Netz immer wieder negative Reaktionen aufgrund ihres Alters- und Größenunterschieds. Doch die fiesen Kommentare sind der Süddeutschen egal: "Man kann es nicht jedem recht machen. Nicht zu Herzen nehmen und lächeln und weitergehen."

Von 2011 bis Januar 2025 war Maria mit Marcus Höfl verheiratet. Die beiden hatten sich bereits 2024 getrennt und ihre Scheidung verlief ohne Drama. Im Gala-Interview betonte die 40-Jährige, dass sie mit positiven Gefühlen auf die Trennung blicke: "Ich empfinde das fast wie einen kleinen Neustart." Sie machte deutlich, dass Marcus ihre "große Liebe" war, ihre Beziehung zum Ende hin jedoch nicht mehr zu retten war.

Getty Images Johann Schrempf und Maria Riesch, April 2025

Getty Images Maria Höfl-Riesch, April 2024

Getty Images Maria Höfl-Riesch und Marcus Höfl im Februar 2024