Maria Riesch gewährt private Einblicke in die neue Beziehung
- Charlotte Stehr
Lesezeit: 2 min

Maria Riesch (40) machte Anfang des Jahres ihre Beziehung zu Johann Schrempf öffentlich. Der Alters- und Größenunterschied der beiden hatte in den vergangenen Monaten für Schlagzeilen gesorgt. Im Interview mit Bunte stellt der Travel Operations Manager nun klar: "Eine Beziehung auf Augenhöhe hat nichts mit physischer Größe oder dem Alter zu tun." Dass er kleiner ist als die Wintersportlerin, sei für ihn kein Grund zur Sorge. "Ist doch schön, wenn man zu einer Frau aufschauen darf", findet er stattdessen.

Auch Maria schwärmt gegenüber dem Magazin von ihrer neuen Liebe. "Johann ist sich für nichts zu schade und er ist extrem auf andere bedacht. Und er kocht unglaublich toll und ist ein wunderbarer Gastgeber", erklärt die Bayerin. Der 65-Jährige arbeitet in leitender Position auf Kreuzfahrtschiffen. Ein Problem, unter dem das Paar aus diesem Grund manchmal leidet, ist der Zeitunterschied. Bei Fernreisen wie Neuseeland sei es schwierig, eine passende Zeit für Telefonate zu finden.

Vor Johann war Maria mit dem Anleger Marcus Höfl verheiratet. Im August des vergangenen Jahres gaben die zwei allerdings ihre Trennung bekannt. Die Scheidung folgte im Januar 2025, doch laut Berichten von Bild machten die beiden Ex-Partner dabei nicht den Eindruck, als würde böses Blut zwischen ihnen fließen. Vor dem Gerichtstermin trafen sie sich zu einem gemeinsamen Mittagessen in Kitzbühel. Danach fuhren sie zusammen zum Bezirksgericht, wo sie das Ende ihrer Ehe innerhalb von 30 Minuten festmachten.

Johann Schrempf und Maria Riesch, April 2025
Getty Images
Johann Schrempf und Maria Riesch, April 2025
Johann Schrempf, Maria Riesch und Michael Mronz bei einem Event
Getty Images
Johann Schrempf, Maria Riesch und Michael Mronz bei einem Event
Marcus Höfl und Maria Höfl Riesch im August 2023 in Hamburg
Getty Images
Marcus Höfl und Maria Höfl Riesch im August 2023 in Hamburg
Wie findet ihr Maria und Johanns Reaktion auf die Diskussionen?
