Maria Höfl-Riesch wehrt sich gegen Kritik an neuer Liebe

Maria Höfl-Riesch (40) hat mit deutlichen Worten auf die Kritik reagiert, die ihr seit der Bekanntmachung ihrer neuen Beziehung entgegenschlägt. Nach ihrer Scheidung von Marcus Höfl zu Beginn des Jahres sorgt die Liebe zum neuen Partner Johann Schrempf für viele öffentliche Reaktionen. Der Manager von Kreuzfahrtschiffen, der 25 Jahre älter ist als Maria, steht gemeinsam mit ihr immer wieder im Fokus spöttischer Kommentare, insbesondere in sozialen Netzwerken. In einem Interview mit RTL sagte die frühere Skirennläuferin: "Dank Social Media oder Internet generell meint jeder, seinen Senf dazugeben zu müssen. Da sind auch mal nicht so schöne Sachen bei, aber da stehen wir drüber."

Die Olympiasiegerin erklärte außerdem, dass sie sich durch ihre Karriere ein dickes Fell zugelegt habe und fügte hinzu: "Man kann es nicht jedem recht machen. Nicht zu Herzen nehmen und lächeln und weitergehen." Trotz der offensichtlichen Unterschiede schwärmt Maria von der Harmonie in der Beziehung. Besonders das gemeinsame Reisen verbindet die beiden. So erzählte sie, dass sie Johann oft auf Kreuzfahrten begleitet und dadurch beeindruckende Orte wie Island und Grönland besuchen konnte. Sie genieße nicht nur die Reisen, sondern auch, dass sein Beruf es ermögliche, immer wieder längere Zeit zusammen zu verbringen.

Maria scheint auch in ihrer neuen Liebe den Humor nicht zu verlieren und betont die unkomplizierte Art, die sie und Johann verbindet. Die Ski-Ikone, die schon seit Anfang ihrer Karriere im Rampenlicht steht, lässt sich von Kommentaren über Alter oder Optik ihres Partners nicht beirren und lebt ihr Leben sichtbar glücklich weiter. Ein wesentlicher Grund für die Harmonie der beiden dürfte ihre gemeinsame Neugier sein – immer wieder Neues zu entdecken, ob auf dem Wasser, an Land oder abseits der sozialen Medien.

Getty Images Maria Höfl-Riesch, September 2024

Getty Images Johann Schrempf und Maria Riesch, April 2025

Getty Images Maria Höfl-Riesch bei den Bambis 2024