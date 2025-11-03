Sportmuffel: Gizem Emre plaudert offen über ihre Defizite

Gizem Emre (30), bekannt aus der beliebten Filmreihe Fack ju Göhte, hat sich im Rahmen einer Veranstaltung in Berlin ganz offen über ihr Leben und ihre Schwächen geäußert. Die Schauspielerin, die kürzlich ihren 30. Geburtstag gefeiert hat, sieht dem Älterwerden mit großer Gelassenheit entgegen. "Ich freue mich total auf jedes Alter, das kommt", erklärte Gizem im Gespräch mit Bild. Statt sich über Falten zu sorgen, schwärmt sie von ihren guten Genen und verrät, dass sie vor allem für ihre schöne Haut häufig Komplimente bekommt. Doch nicht alles klappt bei ihr so leicht – besonders beim Thema Sport fällt es ihr schwer, konsequent zu bleiben.

Auch wenn Gizem betont, wie wichtig regelmäßige Bewegung für die Gesundheit und das eigene Wohlbefinden ist, gibt sie zu, dass es ihr oft an Disziplin fehlt, den inneren Schweinehund zu überwinden. Stattdessen setzt die Schauspielerin zunehmend auf eine bewusste Ernährung und integriert Lebensmittel wie Fisch, Avocado und Proteine in ihren Alltag. Doch ganz ohne Ausnahmen geht es bei ihr nicht: "Ich könnte schon am Morgen Pizza essen und Pasta als Beilage daneben", gesteht sie lachend. Aufgrund ihres oft hektischen Lebensstils gehöre ungesundes Essen leider immer wieder dazu, wie sie offen zugibt.

Anlass für ihre fröhliche Offenheit war ein besonderer Erfolg: Gizem gehört zu den Cover-Gesichtern der ersten Ausgabe des "The Hollywood Reporter Germany". Der Launch des Magazins wurde in Berlin im noblen Restaurant "Maison Papillon" gefeiert und zog zahlreiche prominente Gäste an. Gemeinsam mit Kollegen wie Leonard Kunz und Florence Kasumba (49) repräsentierte Gizem eine neue Generation von Schauspielerinnen und Schauspielern, die sowohl in Deutschland als auch international für Aufmerksamkeit sorgen. Abseits der Leinwand begeistert sie durch ihre lebensbejahende Art und hat keine Angst davor, auch ihre Baustellen und Schwächen zu teilen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gizem Emre beim Presseevent von The Hollywood Reporter Germany im Papillon, Berlin, 29. Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Gizem Emre im März 2018

Anzeige Anzeige

Andreas Rentz / Getty Gizem Emre bei der Premiere von "Fack ju Göhte 3"