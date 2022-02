Gizem Emre (26) hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Im November 2017 wurde bekannt, dass sich die Schauspielerin und ihr damaliger Freund Marc Eggers (35) getrennt hatten. Seitdem ist die Fack ju Göhte-Darstellerin – soweit öffentlich bekannt – Single. Nach dem Liebes-Aus betonte sie, dass ihr zukünftiger Freund sportlich und rockig sein sollte. Den hat sie nun offenbar gefunden: Gizem ist wieder verliebt – und zwar in einen Fußballer!

Bei dem Glücklichen handelt es sich um den Eintracht-Frankfurt-Spieler Christopher Lenz (27). "Wir haben uns durch eine gemeinsame Freundin kennengelernt und uns dann ziemlich schnell gut verstanden", verriet der 27-Jährige gegenüber Bild. Ein Paar seien die beiden bereits seit dem vergangenen Sommer. Das erste gemeinsame Foto veröffentlichte er auf seinen öffentlichen Social-Media-Accounts aber erst vor wenigen Tagen.

Auch wenn der dritte und letzte "Fack ju Göhte"-Streifen, in dem Gizem die Schülerin Zeynep verkörperte, schon vor fast fünf Jahren über die Kinoleinwände flimmerte, ist das in ihrer Beziehung manchmal noch ein Thema. Christopher erklärte: "Wir werden auch mal darauf angesprochen. Aber es ist nicht so, dass wir den Film ständig gemeinsam ansehen."

