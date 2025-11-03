Unfall beim Fußball: Ant Anstead musste operiert werden

Sorge um Ant Anstead (46): Der britische Moderator hat sich beim Fußball übel verletzt und musste unters Messer. Er zog sich bei einem Spiel in Großbritannien eine schwere Schulterverletzung zu, wie er jetzt auf Instagram öffentlich macht. "Der Oktober kann offiziell vorbei sein!", schreibt er zu einem Foto, das ihn mit Schlinge und Bandagen zeigt, und fügt hinzu: "Ich habe mir den Brustmuskel abgerissen und die Rotatorenmanschette sowie das Labrum verletzt!"

In seinem Beitrag spricht Ant nicht nur über die Verletzung, sondern auch über die Auswirkungen auf seinen Alltag. Er erklärt, dass er sich nach der OP strikt ausruhen müsse, was ihm zwar schwerfalle, er jedoch als Anlass nehme, seinen Körper besser zu pflegen. "Ich tauche wieder in das Thema Gesundheit ein, denn ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich das alles ernster nehmen muss", betont der 46-Jährige.

Ant ist seit Sommer 2021 mit Schauspielerin Renée Zellweger (56) liiert. Im September desselben Jahres machten sie ihre Beziehung mit einem gemeinsamen Foto auf Instagram öffentlich. Der Brite ist Fernsehmoderator, steht aber privat gern auf dem Platz und spielt semiprofessionell Fußball. Privat ist der Vater von drei Kindern eng mit seiner Familie verbunden, insbesondere mit seinem Sohn Hudson, den er aus seiner Ehe mit Christina Haack (42) hat.

Instagram / ant_anstead Ant Anstead, November 2025

Getty Images Ant Anstead, TV-Moderator

Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger im April 2022