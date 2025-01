Plant Renée Zellweger heimliche Hochzeit mit Ant Anstead?

Es wird ernst zwischen Renée Zellweger (55) und Ant Anstead (45): Die Schauspielerin ist kürzlich umgezogen, um näher bei ihrem Partner zu sein. Nun wollen der "Judy"-Star und der Fernsehmoderator wohl den nächsten Schritt wagen. "Sie sind wahnsinnig verliebt und wollen es offiziell machen", behauptet ein Insider gegenüber OK! Magazine. Die Quelle führt fort: "Sie denken über eine heimliche Hochzeit nach, etwas sehr Intimes – sie wollen kein Aufsehen erregen."

"Sie und Ant suchen nach einer Bleibe in London, während Renée dort arbeitet. Vielleicht suchen sie sogar nach etwas Dauerhaftem und teilen ihre Zeit zwischen England und den USA auf", offenbart der Insider. Dabei ist Renée erst umgezogen. Ihren neuen Wohnort verriet die "Bridget Jones"-Darstellerin im Interview mit OK! Magazine: "In Südkalifornien, in der Nähe von San Diego, denn dort lebt mein Freund und sein kleiner Junge."

Der "Joyride"-Moderator und die Oscarpreisträgerin gehen bereits seit mehreren Jahren gemeinsam durchs Leben. Das Pärchen hat sich 2021 bei Dreharbeiten zu einer TV-Show kennengelernt. Bei den Dreharbeiten zu dem neuen Bridget Jones-Film besuchte ihr Liebster den Filmstar am Set. In den Drehpausen wurden die Turteltäubchen beim Schmusen und Küssen beobachtet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Renée Zellweger, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

MEGA Ant Anstead mit Renée Zellweger und seinem Sohn Hudson

Anzeige Anzeige