Pflaster: Renée Zellweger sorgt für Verlobungsgerüchte

Renée Zellweger (55) und ihr Freund Ant Anstead (45) erregten bei der Afterparty zur Premiere von "Bridget Jones: Mad About the Boy" in London großes Aufsehen. Gemeinsam verließen die beiden das glamouröse Event in der Brasserie Zédel Hand in Hand und tauschten verliebte Blicke aus, nachdem die Schauspielerin zuvor auf dem roten Teppich in einem auffälligen fuchsiafarbenen Kleid geglänzt hatte. Für Spekulationen sorgten zwei Pflaster an Renées Ringfinger, mit denen die Schönheit möglicherweise einen Verlobungsring verdeckt haben könnte.

Bereits seit 2021 sind die Darstellerin und der TV-Moderator ein Paar, nachdem sie sich während der Dreharbeiten zu Ants Show "Celebrity IOU: Joyride" kennengelernt hatten. Seitdem leben sie ein ruhigeres Leben jenseits des großen Rampenlichts. Renée hat sich sogar in Südkalifornien, nahe San Diego, niedergelassen, um mit Ant und seinem jüngsten Sohn Hudson, den er mit seiner Ex-Frau Christina Haack (41) teilt, zusammen zu sein. In einem Interview mit der britischen Vogue gab die Schauspielerin kürzlich seltene Einblicke in ihre Beziehung: "Ich lebe an diesem Ort, weil mein Liebster und sein kleiner Junge dort sind." Ant brachte außerdem zwei weitere Kinder aus einer früheren Ehe in die Beziehung mit.

Seit Monaten kursieren Gerüchte, dass Renée und Ant heimlich verheiratet sein könnten – ausgelöst durch Ants liebevolle Bezeichnung in den sozialen Medien für Renée als "Missus". Insider berichteten zuletzt, dass das Paar eine private und sehr intime Hochzeit plane. Für Renée wäre es nicht der erste Schritt vor den Altar: 2005 war sie für einige Monate mit dem Country-Musiker Kenny Chesney (56) verheiratet.

MEGA Ant Anstead mit Renée Zellweger und seinem Sohn Hudson

Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger im Juli 2022

