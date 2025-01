Renée Zellweger bringt Familie ihres Freundes zur Premiere

Renée Zellweger (55) ist aktuell auf großer Promotour zu ihrem neuen Film "Bridget Jones: Mad About the Boy". Bei der Premiere in London am Mittwoch sorgte die Schauspielerin auf dem roten Teppich in einem pinken Kleid für einen Wow-Moment. Hinter den Kulissen verbrachte sie ihre Zeit laut E! News aber nicht mit ihren Co-Stars, sondern mit ihrem Freund Ant Anstead (45). Dieser brachte seine gesamte Familie mit zu dem Event! So waren sowohl zwei seiner Kinder, Amelie und Archie Anstead, als auch seine Eltern Nigel und Sue Anstead vor Ort.

Zwar zeigte sich Ant mit seiner Verwandtschaft nicht vor den Fotografen, doch seine Tochter Amelie teilte in ihrer Story auf Instagram einige Einblicke in die After-Party der Premiere. Sie postete mehrere Familienfotos sowie ein Video, in dem ihre Familie mit Renées langjährigem "Bridget Jones"-Kollegen Hugh Grant (64) plaudert. Neben der berühmten Britin werden in der Fortsetzung weitere altbekannte Gesichter zu sehen sein: So sind unter anderem Colin Firth (64) und Emma Thompson (65) wieder mit von der Partie.

Die Darstellerin und ihr Liebster verließen das glamouröse Event schließlich Hand in Hand – und tauschten so einige total verliebte Blicke aus. Aufmerksamen Fans ist bei ihrem Auftritt ein Detail aufgefallen, das für Aufsehen sorgte: An Renées Ringfinger befanden sich zwei Pflaster. Versuchte die 55-Jährige möglicherweise einen Verlobungsring zu verstecken? Eine Überraschung wäre dieser Schritt nicht, da es seit geraumer Zeit hartnäckige Gerüchte diesbezüglich gibt. Offiziell bestätigt ist die romantische Neuigkeit bis dato jedoch nicht.

Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger im Juli 2022

Getty Images Renée Zellweger bei der "Bridget Jones: Mad About The Boy"-Weltpremiere

