Renée Zellweger gibt romantisches Tipps für den Valentinstag

Renée Zellweger (55) hat zum Valentinstag ein paar romantische Tipps für alle Verliebten parat. Auf der US-Premiere von "Bridget Jones: Mad About the Boy" in New York City am 12. Februar sprach die Oscar-Preisträgerin darüber, warum der Valentinstag perfekt für ein Date sein kann. "Wenn man schon lange zusammen ist, ist es wunderschön und romantisch, und wenn man gerade erst frisch zusammen ist, muss man seine Karten richtig ausspielen", erklärte Renée gegenüber E! News. Außerdem riet sie dazu, Liebesbriefe nicht nur am Valentinstag, sondern regelmäßig zu schreiben: "Man sollte jeden Tag eine liebevolle Notiz hinterlassen." Seit 2021 ist die Schauspielerin mit Ant Anstead (45) liiert, und die beiden scheinen ihr Glück zu genießen.

Erst kürzlich zeigten sich Renée und Ant gemeinsam mit seiner Familie bei der Londoner Premiere ihres neuen Films im Januar. Neben den beiden waren auch Ants Kinder Amelie und Archie sowie seine Eltern Nigel und Sue mit von der Partie. Ant hielt sich zwar vom roten Teppich fern, feierte jedoch Seite an Seite mit Renée auf der Afterparty. Auf Instagram schwärmte er anschließend von dem Abend: "Unter der Woche ein Filmabend mit den Kindern… Der Film war absolut brillant und die Hauptdarstellerin war hypnotisierend und brennend heiß (ich bin total in sie verknallt!). Ich habe die Frau wissen lassen, dass sie meine Eintrittskarte ist... X." Renée, die ihre Beziehung mit Ant eher aus der Öffentlichkeit heraushält, betonte gegenüber E! Online: "Es war eine lustige Nacht."

Für Renée scheint die Liebe nicht nur eine Bereicherung für ihr Herz, sondern auch für ihr Zuhause zu sein. In einem Gespräch mit Hugh Grant (64) für die britische Vogue verriet sie, dass sie in Südkalifornien, in der Nähe von San Diego, lebe – ganz in der Nähe von Ant und seinem kleinen Sohn Hudson aus einer früheren Ehe. Die Schauspielerin, die in der Vergangenheit sehr privat mit ihrem Liebesleben umgegangen ist, öffnet sich langsam mehr zu ihrem Glück. Sie wirkte gelöst und schwärmerisch, als sie auch über die Harmonie zwischen Ant und ihrer Arbeit als "wundervolle Balance" sprach. Es scheint, als hätte Renée nicht nur bei Ant, sondern auch in ihrem Alltag das perfekte Gleichgewicht gefunden.

Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger im April 2022

Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger im Juli 2022

