Renée Zellwegers Freund Ant lobt sie in den höchsten Tönen

Am Montag wurde am Leicester Square in London eine Statue der legendären Filmfigur Bridget Jones enthüllt, dargestellt von Renée Zellweger (56). Die Schauspielerin selbst war vor Ort und präsentierte sich stilvoll in einem eleganten schwarzen Mantel und weißen High Heels. Ihr Freund, der Moderator Ant Anstead (46), konnte sich dabei die Gelegenheit nicht nehmen lassen, seine Bewunderung für Renée öffentlich auszudrücken. In seinen Instagram Stories teilte er ein Video der Schauspielerin neben der Statue und schrieb darunter schlicht: "Ikonisch." Renée, die für ihre Rolle in der beliebten Filmreihe weltweite Anerkennung erhielt, posierte strahlend mit ihren Co-Stars Leo Woodall (29) und Chiwetel Ejiofor (48), während Sally Phillips als Moderatorin durch das Event führte.

Renée und Ant sind seit 2021 ein Paar, nachdem sie sich bei den Dreharbeiten zu "Celebrity IOU: Joyride" kennengelernt haben. Seitdem halten sie ihre Beziehung größtenteils privat. In Interviews hat Ant jedoch mehrfach seine Bewunderung für die Oscar-Preisträgerin geäußert. "Sie ist die großartigste Person, die ich je getroffen habe", sagte er einmal und schwärmte von ihrer Authentizität und ihrem Sinn für Design. Trotz ihrer Diskretion treten beide gelegentlich gemeinsam in der Öffentlichkeit auf, sei es bei Filmpremieren oder bei Ansteads Fußballspielen, die Renée gern besucht, um ihn zu unterstützen.

Die Statue von Bridget Jones reiht sich in eine Tradition ein, die Kultfiguren der Filmgeschichte auf dem Platz zu verewigen, wie etwa Harry Potter oder Mary Poppins. Mit vier Filmen hat die chaotische, liebenswerte Protagonistin Bridget Jones, basierend auf den Romanen von Helen Fielding (67), längst Kultstatus erreicht. Renée selbst beschrieb einmal, warum diese Figur so fesselnd ist: "Ihre Menschlichkeit und Verletzlichkeit lassen uns uns selbst in ihr erkennen." Dies, gepaart mit ihrem charismatischen Stil, hat dazu geführt, dass sie über Jahrzehnte zu einem der beliebtesten Filmcharaktere des modernen Kinos wurde.

Anzeige Anzeige

Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger im April 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Renée Zellweger mit der "Bridget Jones"-Autorin Helen Fielding bei der Enthüllung der "Bridget Jones"-Statue in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Renée Zellweger, September 2016