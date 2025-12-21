Multimillionär? So hoch soll Christian Wolfs Vermögen sein

Christian Wolf (30) hat es selbst ausgesprochen: Der Mitgründer von More Nutrition sieht sich finanziell auf Lebenszeit abgesichert – und nennt erstmals konkrete Summen. In einem Podcast-Gespräch mit Nizar & Shayan bestätigte der Unternehmer im Laufe des Jahres, dass er für den Verkauf eines großen Teils seiner Unternehmensanteile "über 50" Millionen Euro bekommen habe. Auf Instagram erklärte Christian Ende April, die Erträge seien investiert und würden jährliche Renditen liefern. Der Ausstieg aus dem operativen Geschäft war bereits im September 2023 erfolgt, verkündet wurde er über die Kanäle von More Nutrition in Deutschland. Privat läuft es für ihn parallel rund: In Wien machte er Romina Palm (26) am 19. April einen Antrag, mit ihr und den gemeinsamen Kindern lebt der Social-Media-Star inzwischen ein Familienleben zwischen Windeln und Business-Terminen.

Wie viel ist wirklich auf dem Konto? Auf Basis seiner eigenen Aussagen summiert sich der Verkaufserlös seiner More-Anteile auf rund 90 Millionen Euro, nach Abzug von laut ihm 30 Millionen Euro Steuern blieben mehr als 60 Millionen übrig. "Ich hab durch den Verkauf der More-Anteile damals genug bekommen, um für immer davon leben zu können", sagte Christian in einer Instagram-Fragerunde. Gegenüber dem Duo Nizar & Shayan ergänzte er: "Ich mag's auch nicht, da drumherum zu reden [...] es ist über 50", als es um den Mindestbetrag ging. Weitere Details legte er im Gespräch mit Daniel Abt nach: Von ursprünglich 18 Prozent habe er "weniger als alles, mehr als die Hälfte" abgegeben, während der Unternehmenswert auf 800 Millionen bis eine Milliarde Euro geschätzt worden sei. Trotz Rückzug sieht sich der Berliner weiter als Gesicht der Marke, berät im Social-Media-Marketing, coacht beim Abnehmen und investiert in Projekte rund um Ernährung und Fettverlust.

Privat könnte das Leben des Unternehmers, der offen über seine persönlichen Ängste gesprochen hat, kaum erfüllter sein. Nach der Trennung von Influencerin Antonia Elena, mit der er einen Sohn teilt, im August 2023, fand er in Romina Palm, bekannt aus der Castingshow "Germany's Next Topmodel", eine neue Liebe. Im April dieses Jahres hielt Christian in Wien um ihre Hand an, wenige Wochen später kam ihre gemeinsame Tochter Hazel zur Welt. Mit Romina will sich der zweifache Vater nun mehr Zeit für die Familie nehmen und die neue Rolle als Elternpaar genießen – auch wenn er die Arbeit wohl nicht ganz lassen kann.

Imago Christian Wolf beim OMR Festival 2025 in Hamburg

IMAGO / BOBO Christian Wolf bei der The Founder Summit 2025 im April

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm kuscheln mit ihrer Tochter Hazel

