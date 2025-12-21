Instagram-Debüt: North West darf eigenen Account starten

North West (12) mischt jetzt auch bei Instagram mit: Die Tochter von Kim Kardashian (45) und Kanye West (48) hat kurz vor Weihnachten ihren eigenen Account gestartet und direkt ihren allerersten Beitrag geteilt. Unter dem Namen @northwest meldet sich die Zwölfjährige mit einem knappen "erster Beitrag" zu Wort und zieht damit in Windeseile die Aufmerksamkeit auf sich. Mehr als 200.000 Nutzer klicken innerhalb kürzester Zeit auf "Folgen". North selbst folgt noch keinem einzigen Profil. In der Profilbeschreibung sorgt ein kurzer Satz laut Just Jared für Gesprächsstoff: "Account wird von den Eltern verwaltet."

Gerade diese kleine Zeile in der Bio lässt viele genauer hinschauen, denn Kanye hatte Norths Auftritte auf Social Media in der Vergangenheit mehrfach scharf kritisiert. Als North zusammen mit Kim ein gemeinsames TikTok-Profil nutzte, wetterte der Rapper öffentlich gegen die Plattform und gegen die Idee, seine Tochter dort auftreten zu lassen. In einem Clip sagte er Berichten zufolge: "Ich habe ihr gesagt, sie soll aufhören, mich mit diesem TikTok-Ding zu provozieren. Ich bin ihr Vater. Ich weiß, dass ihr Väter nicht respektiert." Weiter erklärte er: "Ich lasse nicht zu, dass meine Tochter von TikTok benutzt wird, von Disney benutzt wird. Ich habe da mitzureden." Gleichzeitig kritisierte er, dass das Sorgerecht in der Gesellschaft aus seiner Sicht nie wirklich "50/50" sei, sondern eher bei der Mutter liege. Umso auffälliger ist nun, dass bei Norths Instagram-Auftritt ausdrücklich von beiden Eltern die Rede ist.

North ist das älteste Kind von Kim und Kanye und steht schon seit Jahren im Scheinwerferlicht, sei es in der Realityshow der Familie oder auf gemeinsamen Events. Die Schülerin zeigt sich im Netz gern kreativ, ob mit TikTok-Videos, Make-up-Looks oder ausgefallenen Outfits, die an den Stil ihrer berühmten Mutter erinnern. Kim stellt ihre Tochter immer wieder als selbstbewusst und meinungsstark dar, Kanye wiederum betonte in Interviews mehrfach, wie wichtig ihm seine Rolle als Vater ist. In der Vergangenheit sorgten vor allem unterschiedliche Vorstellungen von Erziehung und Öffentlichkeit für viel Gesprächsstoff rund um das Ex-Paar. Dass Norths neuer Instagram-Account nun offiziell unter Aufsicht der Eltern läuft, fügt sich in dieses Spannungsfeld aus Privatsphäre und dem Leben im Rampenlicht, in dem die junge Influencerin aufwächst.

Instagram / northwsst North West, Dezember 2025

Instagram / northwest North Wests erster Instagram-Beitrag

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihrer Tochter North, April 2020