Flirt mit Tom Brady? Brooks Nader reagiert peinlich berührt

Peinlicher Plausch im TV-Studio: Brooks Nader (28) wurde in der US-Show "Watch What Happens Live" mit einer pikanten Frage überrumpelt. Laut US Magazine saß das Model gemeinsam mit Reality-Star Erika Jayne auf der Couch, als Gastgeber Andy Cohen (57) plötzlich darauf hinwies, dass die beiden Frauen einiges gemeinsam hätten: "Ihr beide wart mit Männern namens Tom zusammen – na ja, du mehr als sie", sagte er zu Erika und bezog sich dabei auf ihren entfremdeten Ehemann Tom Girardi. Brooks versuchte, die Sache lachend abzuwiegeln und wand sich auf ihrem Stuhl. Doch Erika hakte nach, um herauszufinden, welchen Tom Brooks gedatet haben soll. Brooks lachte erneut peinlich berührt und stöhnte: "Andy!" Sie wich weiter aus, bis Andy seiner Gästin auf die Sprünge half: Die Rede sei von Footballspieler Tom Brady (48). Die 28-Jährige umging die Frage mit einem Spruch: "Einer ist Nachrichtensprecher, einer ist im Gefängnis" – eine Anspielung auf Erikas Ex, der unter anderem wegen Betrug einsitzt. Die Szene ereignete sich am Donnerstag in New York, live im Studio, vor Publikum und Millionen Stream-Zuschauern.

Die Gerüchteküche brodelt seit Sommer 2024: Laut Page Six sollen sich Brooks und Tom Brady damals "locker gedatet" haben, nachdem sie sich bei Michael Rubins legendärer Fourth-of-July-Party in den Hamptons kennengelernt hatten. Es sei "nichts Ernstes" gewesen, hieß es, und die Liaison sei nicht über den Sommer hinausgegangen. Später, gut ein Jahr danach, kreuzten sich ihre Wege erneut: Bei der prunkvollen Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (56) in Venedig, auf der Insel San Giorgio Maggiore, sollen beide gut gelaunt geplaudert und anschließend auf der Tanzfläche gefeiert haben, während DJ Kygo (34) auflegte. Doch egal wie sehr Andy auch nachbohrte, Brooks hielt sich bedeckt.

Dabei plaudert der Social-Media-Star normalerweise gerne aus dem Nähkästchen, wenn es um ihr Datingleben geht. Nach ihrer Scheidung stürzte sie sich bewusst zurück ins Single-Leben und erzählte im Podcast oder in Talkshows, dass sie das Flirten geradezu genießt. Auch ihre Familie bekommt die Schlagzeilen mit: Brooks zufolge ruft ihr Vater sie regelmäßig an, um nach den Männern zu fragen, mit denen sie gesichtet wird, und wolle wissen, was er den Freunden in Louisiana erzählen soll. Die gebürtige Amerikanerin teilt viel aus ihrem Alltag auf Social Media, nimmt Liebesgerüchte aber meist mit einem Augenzwinkern – und macht klar, dass ein Gespräch oder ein Tanz auf einer Hochzeit für sie noch lange keine große Liebesgeschichte bedeutet.

Collage: Getty Images, IMAGO / Cover-Images Collage: Brooks Nader und Tom Brady

Getty Images Brooks Nader im September 2024

Getty Images Tom Brady, Ex-NFL-Profi