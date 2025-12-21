Alessia Herren verrät den Geburtstermin ihres zweiten Babys

Alessia Herren (23) hat kürzlich wundervolle Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt: Die Tochter von Willi Herren (†45) erwartet ihr zweites Kind. In einer Instagram-Fragerunde verrät die TV-Bekanntheit nun, dass sie sich in der 24. Schwangerschaftswoche befindet. Mit einem Schmunzeln fügt sie hinzu, dass ihr Bauch dieses Mal deutlich runder sei als bei ihrer ersten Schwangerschaft. Den Fans gegenüber zeigt sich Alessia entspannt und voller Vorfreude, als es um den voraussichtlichen Geburtstermin geht: "Das Baby soll im April 2026 kommen."

Besonders emotional wird Alessia, als sie die Verbindung zu ihrem verstorbenen Vater herstellt. Sie erklärt, dass Willi im April 2021 verstorben sei und ihre Tochter Anisa-Amalia ebenfalls im April Geburtstag hat. Dass auch die Geburt ihres zweiten Kindes für diesen Monat ausgerechnet ist, empfindet sie als ein besonderes Signal. "Wenn das kein Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht", freut sich die werdende Mutter. Die Parallelen in ihrer Familiengeschichte scheinen für Alessia etwas ganz Besonderes zu sein.

Die süßen Neuigkeiten verkündete Alessia am Freitag mit einem rührenden Instagram-Clip. In dem Video war durch das schummrige Licht nur die Silhouette der Reality-TV-Bekanntheit zu erkennen. Umso mehr sprach die Szene für sich: Alessia präsentierte ihre bereits gewachsene Bauchmitte, die von ihrer Tochter Anisa-Amalia einen liebevollen Kuss bekam. Auch der werdende Papa Can konnte seiner Freude kaum Ausdruck verleihen und gab seiner Frau einen Kuss auf die Stirn. Zu ihrem Beitrag schrieb die Influencerin stolz: "Überraschung, Überraschung. Wenn aus Liebe Leben wird, unsere Familie wächst. Baby Nr. 2 loading…"

RTL / Stefan Behrens Alessia Herren, Schauspielerin

ActionPress Alessia und Willi Herren, 2021

Instagram / alessiamillane Alessia Herren mit ihrer Tochter Anisa-Amalia, Dezember 2025