Vor Gericht: Haushälterin macht Simone Lugner Vorwürfe

Vor dem Landesgericht für Zivilrechtssachen im Wiener Justizpalast ist der Streit um die berühmte Lugner-Villa in eine neue Runde gegangen. Dort gilt es nun zu klären, ob Simone Lugner ihren Ehemann Richard (†91), der 2024 verstorben ist, ausreichend gepflegt hat und deshalb auf ein lebenslanges Wohnrecht pochen darf. Zunächst wurde die langjährige Haushälterin befragt, die schwere Vorwürfe formulierte. Sie erklärte, Simone habe nie aktiv gepflegt und sei vor allem arbeiten gewesen. Am Wochenende habe sie keine gemeinsamen Unternehmungen bemerkt. "Meiner Meinung nach haben die beiden gar nicht zusammengelebt", zitierte Heute das Fazit der Angestellten.

Aus dem Umfeld von Simone kamen deutliche Gegenstimmen. Ihr Anwalt Florian Höllwarth betonte gegenüber dem Kurier, Richard sei "immer sehr selbstbestimmt und selbstständig" gewesen. Hilfe habe es im Alltag gegeben, dafür seien Mitarbeiterinnen angestellt gewesen – Kochen, Haushalt, Unterstützung nach Bedarf. Den Vorwurf, am Wochenende habe es kein Miteinander gegeben, wies Höllwarth zurück: Dann sei Simone meist allein mit Richard gewesen und habe sich gekümmert. Rückendeckung erhielt Simone außerdem aus einer anderen Richtung: Der Chauffeur des Unternehmers sagte laut dem Magazin, er sei zwar nicht dabei gewesen, halte es aber für unwahrscheinlich, dass Richard Pflege zugelassen hätte – "schon gar nicht von seiner Frau". Simones eigene Einvernahme platzte am Ende aus Zeitgründen: Der Termin war bis 14 Uhr angesetzt, die Befragungen zogen sich. Nun soll sie beim nächsten Mal zu Wort kommen. Der neue Termin steht für den 20. März 2026.

Hinter den Kulissen liefen zuletzt angeblich auch Gespräche über eine mögliche einvernehmliche Lösung. Insidern zufolge prüfte die Lugner-Privatstiftung, ob ein Vergleich günstiger wäre als ein endloser Prozess. Sogar eine Auszahlung an die Unternehmerin stand im Raum. Ein enger Vertrauter betonte damals gegenüber oe24: "Sie ist absolut im Recht." Nach rund eineinhalb Jahren juristischer Streitigkeiten würde das eine Wende in dem Fall bedeuten.

Instagram / simone_lugner Simone Lugner, Juli 2025

IMAGO / K.Piles Simone und Richard Lugner, Juli 2021

Imago Simone Lugner, 2025

