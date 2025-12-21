Nach Schwangerschaften: So wurde Madison LeCroy wieder fit

Madison LeCroy meldet sich nach der Geburt ihrer Tochter Teddi mit einer klaren Botschaft zurück: Sie fühlt sich wieder wie sie selbst. Die "Southern Charm"-Bekanntheit verrät, dass sie nach der Ankunft ihres Babys im Juni einen ehrlichen Blick in den Spiegel wagte – und sich für einen Neustart mit Weight Watchers entschied. Ziel: keine schnellen Wunder, sondern ein Plan, der zu ihrem hektischen Alltag in Charleston passt und neben Teddi auch Sohn Hudson und Ehemann Brett Randle mitdenkt. "Als Zweifach-Mama brauchte ich etwas, das realistisch ist", sagt sie gegenüber OK!. Ihr Ergebnis nach den ersten Monaten: weniger Baby-Kilos, mehr Selbstvertrauen – und spürbar mehr Energie im Alltag.

Im Interview erklärt Madison, dass sie nach Teddis Geburt gemerkt habe, dass "Zurückspringen" diesmal nicht so schnell gehen würde wie früher. "Als Zweifach-Mama war Weight Watchers für mich der natürliche nächste Schritt und ein totaler Gamechanger, mental und körperlich", sagt sie gegenüber OK!. Sie schwärmt von dem personalisierten Programm, den realistischen Zielen und der Community, die sie antreibt. Zwar habe sie "definitiv Gewicht verloren", doch viel wichtiger seien für sie der Energieschub, der bessere Schlaf und das Gefühl, ihren Stoffwechsel wieder in Schwung gebracht zu haben. Statt strenger Crash-Diäten setzt Madison auf kleine, nachhaltige Veränderungen: smartere Essensentscheidungen, Meal-Prep und familienfreundliche Gerichte, die allen schmecken.

Schon kurz nach Teddis Geburt überraschte die Reality-TV-Bekanntheit mit offenen Worten. "Es war so entspannt und schön, dass ich mir direkt dachte: Das machen wir noch mal", verriet sie damals gegenüber Us Weekly. Besonders bewegend war dabei die Unterstützung ihres Mannes, der extra nach Charleston reiste, um bei der Geburt dabei zu sein. Der Kaiserschnitt war für die Influencerin eine bewusste Entscheidung, nachdem die Geburt ihres Sohnes Hudson deutlich schwieriger verlaufen war.

Getty Images Madison LeCroy bei der Victoria's Secret Fashion Show 2025 in New York City

Instagram / madisonlecroy Madison LeCroy mit ihrer Tochter Teddi

Instagram / madisonlecroy Madison LeCroy mit Ehemann Brett und Sohn Hudson im Oktober 2023